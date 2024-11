Neben einer grandiosen Landschaft, toller Gastfreundschaft und einer schmackhaften Küche bietet die Region im Süden Portugals vielfältige Möglichkeiten für aktiven Urlaubsgenuss und Entschleunigung. Bem-vindos ao Algarve – ein herzliches Willkommen an der Algarve.

Ob West- oder Südküste – auch für Surfer ist die Algarve mit 200 Kilometern spektakulärer Küstenlinie ein absolute Traumziel innerhalb Europas. Ist der Sommer vorbei, ist die Südküste ideal fürs Wellenreiten. (Foto: shutterstock_joyfull) Bereits seit 1966 wird an der Algarve Golf gespielt, und mit 32 Golfplätzen ist die Dichte dort sehr hoch. Berühmt ist der Royal & Ocean Golf Courses in Vale do Lobo, auf dem sogar über eine Schlucht abgeschlagen wird, während man von der Klippe über die Küste schaut (Foto:iStock_ptxgarfield)

Monumentale Klippen und Schwärme von Vögeln

Wenn Ihnen der Sinn nach mehr sportlicher Betätigung steht, dann wandern Sie doch auf einer Teilstrecke des Weitwanderwegs Fishermen’s Trail an der steilen Felsenküste entlang und durch artenreiche Dünen. Einer der schönsten Abschnitte dieses Trails führt zum südwestlichsten Zipfel Europas, dem Cabo de São Vicente. Dieser befindet sich auf einer Landzunge vor dem kleinen Ort Sagres, der mit einer beeindruckenden Festung aus dem 18. Jahrhundert aufwartet. Was Sie erwartet, sind monumentale Klippen, spektakuläre Aussichten auf den tosenden Atlantik und im Herbst ein ganz besonderes Spektakel: Vögelschwärme, die auf ihrer Reise gen Süden hier eine Ruhepause einlegen. Jährlich im September/Oktober, wenn sich bis zu 150 verschiedene Vogelarten hier tummeln, findet sogar ein Bird Watching Festival statt. Wahrzeichen des Kap ist der Leuchtturm, der lange Zeit als hellstes Licht der Welt galt und weithin, 60 Kilometer, sichtbar ist. Eine skurrile Attraktion ist der Imbissstand „Letzte Bratwurst vor Amerika“. Ein Auswanderer-Ehepaar aus Nürnberg grillt für hungrige Touristen aus aller Welt seit 1996 deutsche Würstchen.

Wenn Sie sich vom äußersten Südwesten aufmachen gen Osten, sollten Sie unbedingt einen Zwischenstopp in Burgau einlegen. Das ehemalige Fischerdorf liegt zwischen Sagres und Lagos. Weiße Häuser scheinen an den Felsen zu kleben und der feine Sandstrand Praia do Burgau ist von hohen Klippen umgeben. Nur etwa 450 Einwohner leben hier, früher vom Fischfang, heute vom Tourismus. Nächste lohnenswerte Ziele sind Ferragudo und Lagos. Ferragudo mit seinen blumenumrankten Gassen, idyllisch an der Mündung des Arade-Flusses gelegen, ist fast noch ein Geheimtipp. Mit dem kleinen Hafen, den coolen Restaurants und seinen Stränden ist er einer der schönsten Orte der Algarve.

Bilderbuchkulisse Mit seinen sagenhaften Steilküsten, kristallklaren Buchten, Unterwasserhöhlen und kilometerlangen weißen Stränden am Atlantik, eingerahmt von grünen Berghängen, Naturparks und malerischen Fischerorten, ist die Algarve ein absolutes Paradies für Strand,- Sport- und Naturliebhaber aller Art (iStock_samael334) Lauschig Der beschauliche Fischerort Ferragudo mit seinen engen Gassen, weiß getünchten Häusern und dem kleinen Hafen hat es SPA inside-Redakteurin Dorit Schambach angetan

Fisch, Fisch und nochmal Fisch

Ein bisschen städtischer ist Lagos. In der historischen Altstadt mit gepflasterten Gassen, typisch sind die in Motiven und Mustern verlegten Calçadas (Pflastersteine), reihen sich Cafés und kleine Läden aneinander. Abends verwandeln sich die Gassen in ein Paradies für Nachtschwärmer. Hier sollten Sie sich unbedingt in einem der zahlreichen Restaurants niederlassen. Fisch, Fisch und nochmal Fisch – für jeden Geschmack, jeden Geldbeutel kommt in den Marisqueiras, reinen Seafood-Restaurants, fangfrisch auf die Teller. Unkompliziertes, gutes Essen serviert man auch in den Cervejarias, wo auch Bier gezapft, manchmal sogar gebraut wird. Venusmuscheln sind übrigens das kulinarische Aushängeschild. Die kleinen Schalentiere wachsen auf den sandigen und schlammigen Böden der Küste, besonders im einzigartigen Naturschutzgebiet Ria Formosa bei Faro, der quirligen Hauptstadt der Algarve. In dieser Lagune zwischen Land und Atlantik liegen kleine Inseln, die ein Haff mit Kanälen, Salzgraswiesen, Muschelgärten und Sandbänken schaffen. Dieses Naturparadies lohnt sich auf jeden Fall.

Auch einen Ausflug hinauf ins Monchique Gebirge in luftige 900 Meter Höhe möchte ich Ihnen empfehlen. Sie können in dieser faszinierenden Bergregion, wo zwischen Korkeichen, Eukalytusbäumen, Kiefern und Kastanien auch Erdbeerbäume wachsen, ganz wunderbar wandern. Gut ausgeschriebene Wege und Straßen laden auch zum Rad fahren ein. Nach einer kräftezehrenden Tour warten im charmanten Kurort Monchique dann die Thermalbäder Caldas de Monchique auf Sie.

Der volle Genuss aus dem Meer

Fisch ist die Nummer eins an der Algarve

Ob gegrillt, gebraten, gekocht oder am Spieß, ob mit Salat oder zur Pasta, zum MIttag- oder Abendessen – Fisch und Meeresfrüchte wie Sardinen, Tintenfische, Tunfisch, Schwertfisch, Seezunge, allerlei Muscheln, gehen immer. Und sind extrem vielfältig, frisch und lecker. Eine besondere Spezialität, neben jenen mit Bacalhau, dem gesalzenen, getrockneten Kabeljau, ist das traditionelle Eintopfgericht Cataplana. Im bergigen Hinterland kommen anstatt Fisch, Muscheln und Crevetten gerne auch Lamm-, Rind- und Schweinefleisch hinein. (Foto: shutterstock_Lucian-Coman)

(Foto: shutterstock_PIXEL-to-the-PEOPLE) Der schönste Baum – die Korkeiche

Eine einzelne Korkeiche kann während ihres rund 200-jährigen Lebens bis zu 700 Kilogramm Kork liefern, das älteste Exportprodukt Portugals. Der Baum darf frühestens alle neun Jahre geschält werden, immer muss mindestens ein Drittel des Baumes noch mit Rinde bedeckt sein, um ein Absterben zu verhindern. Sie finden herrliche Korkeichenwälder an den steilen Hängen in der Serra de Monchique. Das schönste Bild bietet sich Ihnen im Frühjahr: Dann stehen die schokoladenfarbigen Stämme inmitten weiß, gelb, lila blühender Wiesen.

Von wegen Herbstblues

Wandern und Rad fahren, dafür sind Herbst und Frühjahr an der Algarve wie gemacht. Für Wandersleut‘ hält die Region mehrere schöne Routen bereit, sowohl entlang der Küste als auch durch die Berge. Wer Meeresluft schnuppern und ab und zu eine Pause am Strand einlegen möchte, ist auf dem Fisherman‘s Trail – auf Portugiesisch Trilho dos Pescadores – genau richtig. Er schlängelt sich über insgesamt 226 Kilometer entlang der Südwestküste, startet südlich von Sines und endet in Lagos. Die Aussichten auf den Atlantik, die Steilküsten, Buchten und Dünen sind allesamt Postkartenmotive. (Foto: shutterstock_Olezzo)

Kurz nach gefragt bei Annabell Pohl

Frau Pohl, was verbindet Sie mit der Algarve?

Meine Familie kommt schon seit sehr, sehr vielen Jahren hierher. Angefangen hat eigentlich alles mit meinen Großeltern, die sich so sehr in diesen Landstrich verliebt haben, dass sie 1992 den Grundstein legten für das Vila Vita Parc Resort. Und ich war deshalb bereits ganz früh, ich glaube mit drei Monaten, mit meinen Eltern hier in unserem Haus, wo wir noch immer regelmäßig den Sommerurlaub verbringen. Die Algarve wurde wirklich zu unserem, meinem zweiten Zuhause. Die Bindung zu den Menschen und natürlich zu diesem schönen Land sind sehr eng und herzlich. Durch unsere Ferienhäuser der Sevencollection bin ich gedanklich fast rund um die Uhr an der Algarve und sehr häufig persönlich vor Ort.

Annabell Pohl ist Creative Director von Ampère Studio und Mitbegründerin von Sevencollection.

www.sevencollection.de Was ist Ihr Lieblingsort an der Algarve?

Carvoeiro ist einer meiner liebsten Orte, weil wir dort seit Kindertagen zu Hause sind. Besonders empfehlenswert sind die Bucht im Ortskern und der kleine Strand. Sehr gern gehe ich über den Trail (den Holzsteg entlang der Klippen, auch Carvoeiro Boardwalk genannt) zum Sonnenuntergang. An dieser Stelle möchte ich natürlich das Restaurant „Encci“ erwähnen, das meine Schwester kürzlich in Carvoeiro eröffnet hat – tolle Atmosphäre, wunderbar zum Brunchen und um abends eine leckere Pizza zu essen. Unsere Gäste erhalten hier übrigens 15 Prozent Rabatt.

Ihre Genuss-Tipps?

Zum Frühstück klassische Pastel de Nata, das portugiesische Nationalgebäck aus Blätterteig gefüllt mit Puddingcreme, zusammen mit einem „Galão“ (Milchkaffee). Beim Mittag- oder Abendessen geht fast kein Weg an einer typischen Cataplana mit frischen Meeresfrüchten vorbei – frisch, regional, mit den Aromen der Algarve. Dazu darf natürlich ein kleines „Super Bock“ Cerveja (Bier) oder ein kalter „Vinho Verde” (Weißwein) nicht fehlen.

Da will ich hin!

Bis zu acht Sonnenstunden täglich, angenehme Temperaturen auch im Meer, immer ein leichter Wind: Der Herbst ist eine wunderbare Zeit, um die Algarve jenseits des Sommer-Sonne-Meer-Trubels zu entdecken. Unsere Hotel-Tipps:

Vilalara Grand Hotel Algarve

Die Pole Position am Pool bietet beste Aussicht auf den Atlantik und Feines aus der portugiesischen Küche im angrenzenden Terrassen-Restaurant A-Costa. Die geschmackvollen Wohnwelten im Vilalara bestechen in Weiß und mit ausgewählten Details (Foto: PALOMA PACHECO TURNES) Thalasso und entspannter Lifestyle im ältesten Resort in Portugals Süden Der Internationale Flughafen Faro ist ca. 50 Autominuten von Porches entfernt. Drei Nächte für zwei Personen in der Deluxe Suite inkl. Frühstück kosten Anfang Oktober 1158 Euro.

www.vilalara.com



Vila Vita Parc

Das 5-Sterne-Resort erstreckt sich über eine 22 Hektar große herrliche Gartenanlage (mit nachhaltigem Bewässerungssystem) mit kopfsteingepflasterten Wegen, Springbrunnen, Pools und direktem Zugang zum weißen Sandstrand, begrenzt von der Felsenküste des Atlantiks. 206 Zimmer und Suiten sowie sechs Villen erfüllen höchste Ansprüche und sind gemütlich-luxuriöse Rückzugsorte für private Momente 5-Sterne-Leidenschaft für die Algarve Knapp 50 Minuten fährt man zum Internationalen Flughafen Faro. Drei Nächte für zwei Personen im Deluxe Zimmer inkl. Frühstück 1242 Euro (Anfang Oktober).

www.vilavitaparc.com



Anantara Vilamoura Algarve Resort

Der schönste Platz in diesem 5-Sterne-Resort ist der Palm Pool, „bewacht“ von 18 kerzengerade in den Himmel wachsenden Palmen. Er ist Erwachsenen vorbehalten, die in den drum herumstehenden Cabanas relaxen, eine Sangria oder Champagner süffeln und den kleinen Hunger mit asiatischen Spezialitäten in Form von Fingerfood und Sushi aus der Palms Pool Bar stillen können Asiatischer Wellness-Spirit Das Hotel eröffnete 2017 als erstes Haus der Anantara

Gruppe in Europa. Mit neuem Konzept und Makeover bietet das 5-Sterne-Resort nun separate Bereiche sowie Zimmerkategorien für Familien und Erwachsene. Für allseits entspannte Urlaubstage. Gut 30 Fahrminuten sind es zum Internationalen Flughafen Faro.Drei Nächte für zwei Personen im Deluxe Room inkl. Frühstück kosten Anfang Oktober 907 Euro.

www.anantara.com/en/portugal



Sevencollection

Stylisch und ansprechend in hellen Farben und hochwertigen natürlichen Materialien sind die Appartements, Studios und Häusern von Sevencollection Wie zuhause Drei Nächte für zwei Personen in der Casa Celeste 2 im Fischdorf Salema Ende September kostet 495 Euro.

www.sevencollection.de

