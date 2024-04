DIE WEISHEIT DER ALTEN GRIECHEN

MORPHODERM® Skin Esthetics – When the power of nature shows you its wonders

„MORPHODERM® Skin Esthetics basiert auf Heilpflanzen und den Kräften der griechischen Botanik, die ich den Rezepturen des Arzneibuchs meines Großvaters entnommen habe“, so Anna Tsekeridu, Kosmetikerin und Gründerin der Marke. Die Besonderheit ihrer Produkte liegt nicht nur in der gezielten Konzentration der verschiedenen Wirkstoffe, sondern ebenso in den speziellen Schätzen der Rezeptur ihres Großvaters. Natürliche reine Inhaltstoffe ermöglichen durch eine präzise Dosierung und Kombination eine optimale Wirkung und effektive, sichtbare Ergebnisse auf der Haut.

„Wahre Schönheit kommt von innen. Daher verwenden wir natürliche Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau, gewonnen aus dem Wissen altbewährter Botanik. Dabei achten wir auf höchste Qualität, Reinheit, Wirksamkeit und Fairness.“

Vegan, bewusst, gesund und ganzheitlich! MORPHODERM® Skin Esthetics verbindet die Natürlichkeit der alten griechischen Botanik mit High-Key Ingrediens der modernen dermatologischen Forschung.

„DAS OPTIMUM DES MACHBAREN UND NOCH MEHR…“

MORPHODERM® Skin Esthetics steht für eine ganzheitliche Lebensphilosophie. Es ist mehr als ein Produkt oder eine Marke, es ist ein Erbe und ein Privileg für die Haut. „Meine Pflegemarke verkörpert meine Leidenschaft für gesunde und ganzheitliche Hautpflege, aber auch das neue Wertverständnis“, so Anna Tsekeridu.

Fotos: Michel-Kitenge

Morphoderm Skin Esthetics GmbH · Bahnhofstrasse 6 ·58791 Werdohl ·

Tel. +49 2392 659 2884 · Tel. +49 15233969032 · info@morphoderm.com · www.morphoderm.com