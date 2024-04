LEGENDÄR SCENTS. SOPHISTICATION CAN BE SO SIMPLE.

Die puristischen Parfumkreationen von LEGENDÄR faszinieren den Geruchssinn und betonen die Persönlichkeit. Eine einzigartige Erfahrung für jeden, der sie trägt. Als Businessdüfte konzipiert, sind Bigarade Santal und Juniper Leather nicht nur Ausdruck von Stil und Klasse, sondern auch von Selbstbewusstsein und Entschlossenheit.

LEGENDÄR Juniper Leather

Zeitgemäße Ledernuancen können blumig, leicht, pudrig oder würzig sein. Frauen wie Männer nehmen diesen Duft als instinktiv, anregend und sinnlich wahr.

Kopfnote: Wacholderholz, Französischer Lavendel und Aldehyd

Herznote: Iris und Rose

Basisnote: Haitianisches Vetiver, Indischer Papyrus, Eichenmoos und Leder

EAU DE PARFUM, COMPOSED BY LYN HARRIS.

In der Welt der Düfte gibt es Meisterwerke, die nicht nur unsere Sinne ansprechen, sondern auch unsere Vorstellungskraft beflügeln. Es ist eine Freude, Ihnen heute zwei solcher Juwelen vorzustellen:

LEGENDÄR Bigarade Santal und Juniper Leather. Diese Düfte verkörpern die Essenz zeitloser Eleganz und raffinierter Sinnlichkeit und bieten eine einzigartige Erfahrung für jeden, der sie trägt.

PERFEKT AUCH FÜRS LAYERING

Als Businessdüfte konzipiert, sind Bigarade Santal und Juniper Leather nicht nur Ausdruck von Stil und Klasse, sondern auch von Selbstbewusstsein und Entschlossenheit. Ihre Komplexität und Tiefe machen sie zu einem unverzichtbaren Accessoire für jeden, der in der Geschäftswelt erfolgreich sein will. Doch ihre Anziehungskraft geht weit über den Büroalltag hinaus.

Die Düfte sind unisex und sprechen somit ein breites Publikum an. Doch das Beste kommt noch: Durch das Layering von Bigarade Santal und Juniper Leather entsteht eine faszinierende Tragekombination, die die Sinne betört und unvergessliche Eindrücke hinterlässt.

Erhältlich in den Größen 50 und 100 ml bieten diese Düfte nicht nur Qualität, sondern auch Flexibilität für verschiedene Vorlieben und Bedürfnisse. Wir bei LEGENDÄR arbeiten sehr selektiv mit ausgewählten Concept Stores und privat geführten Parfümerien zusammen.

LEGENDÄR Bigarade Santal

Die sanfte Wärme zeremoniellen Sandelholzes

wirkt sowohl beruhigend als auch ausgleichend

und verleiht der aufregenden Bitterorange einen

Hauch orientalischer Sinnlichkeit.

Kopfnote: Italienische Bergamotte, Bigarade-

Orange und Grapefruit

Herznote: Rose, Kardamom aus Guatemala

Basisnote: Haitianisches Vetiver, Virginia-Zedernholz,

Sandelholz & ein Hauch Birkenteer

EAU DE PARFUM, COMPOSED BY LYN HARRIS.

Im Herbst dieses Jahres wird LEGENDÄR die beiden Düfte interpretiert als Duftkerzen launchen. Sie werden das Sortiment ergänzen und das Erlebnis von Bigarade Santal und Juniper Leather auch Zuhause erlebbar machen.

Seien Sie Teil dieser olfaktorischen Reise und entdecken Sie die Welt von LEGENDÄR Bigarade Santal und Juniper Leather. Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie Sie diese exquisiten Düfte in Ihr Sortiment aufnehmen können und Ihren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten können.

Legendär GmbH · Hamburg · Tel. +49 4152 80 16 31 · contact@lgndr.com · www.lgndr.com