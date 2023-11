Quellenhof Luxury Resort Lazise. Ein paar Tage raus aus dem Alltag, in einem schicken Hotel wohnen, gutes Essen genießen und sich im Spa verwöhnen lassen. Das und noch viel mehr kann man in diesem Luxus-Hideaway am Gardasee.

Ganz still ist es hier oben. Ein Windhauch lässt das Wasser kurz kräuseln. Ein kurzer Blick in den Himmel: Stahlbau. Es wird ein herrlicher Spätsommertag werden, den man am besten mit einer morgendlichen Runde im Infinity Sky Pool (Adults only) auf dem Dach des Quellenhof Lazise Luxury Resort beginnt. An manchen Tagen wird morgens im Pool Aqua-Yoga angeboten – den Blick auf den Gardasee inklusive. Das elegante Hotel bei Lazise, einem pittoresken Städtchen am Ostufer des Gardasees, ist Refugium für alle, die am Lago urlauben möchten, aber gut auf den Touristentrubel verzichten können. Stattdessen wartet der Quellenhof mit einer Vielzahl an sportlichen Aktivitäten auf, hat ein tolles Spa, eine hervorragende Küche, elegante Suiten und ganz viel Platz, um sich zu erholen.

Ein Schmuckstück am Gardasee

Inhaber des 5-Sterne-Haus ist die Hoteliersfamilie Dorfer, die schon mit dem Quellenhof Passeier und der neuen Quellenhof See Lodge in Südtirol einmal mehr beweisen, dass das sie etwas von innovativen und außergewöhnlichen Hotelprojekten verstehen. Ihr Schmuckstück am Gardasee ist ein Refugium mit lediglich 68 Zimmern und vor allem Suiten von 50 bis 265 Quadratmetern. Von den Familien-Suiten aus, kann man direkt in den Naturbadesee abtauchen, die Luxus-Penthouse-Suiten toppen das ganze mit eigenem Pool und Sauna. Und auch sonst ist alles in und um das Hotel großzügig angelegt, findet jeder einen Rückzugsort, so dass man beim Abendessen im Panorama-Restaurant ganz erstaunt ist, wie viele Gäste doch eigentlich aktuell im Hause sind.

Wer schon einmal in einem Quellenhof zu Gast war, schätzt nicht nur die vielen Annehmlichkeiten, sondern vor allem auch die persönliche Ansprache. „Wir kümmern uns einfach intensiv um all unsere Gäste, sind immer im Haus präsent“, erzählt Hoteldirektor Stefan Margesin, der jeden Mittwoch nachmittag zum Ausflug mit dem hauseigenen Boot einlädt und den Urlaubern seine Lieblingsorte auf dem Lago di Garda zeigt. Die Gäste honorieren das Engagement, in dem sie wieder und wieder kommen. Die Zahl der Wiederkehrer sei seit der Eröffnung 2019 groß, so Stefan Margesin.

Schon morgens läuft einem das Wasser im Munde zusammen, wenn man beim Frühstück, das Abendmenü liest. Fangfrischer Fisch vom Gardasee, bestes Olivenöl aus der Region. Zitronen, die hier gedeihen … Sechs Gänge sind es jeden Abend, die im Panorama Restaurant serviert werden. Unser Tipp: Eine Weinverkostung mit einem der beiden Sommeliers im Haus.

Beste Ausgangslage für Sport- und Kulturfans

Einen großen Pluspunkt hat der Quellenhof Lazise mit seiner Lage. Nur wenige Minuten sind es zu Fuß zum Gardasee. Wer sich sportlich betätigen will, der kann mit dem Rad oder E-Bike die Gegend erkunden, der Radweg um den See läuft genau am Hotel vorbei. Tennisplätze gibt es direkt im Resort, neun Golfplätze sind im Umkreis von 20 Kilometern zu finden. Kulturinteressierte haben hier die beste Ausgangslage, um nach Verona oder auch Bergamo zu gelangen. Doch so mancher Gast bleibt nach anfänglichem Aktionismus gern auch einfach im Hotel, und genießt unter Olivenbäumen am Pool das herrliche Hotel und la dolce vita.

Was für eine Aussicht beim Schwimmen … Der Infinity Sky Pool des Quellenhof Lazise Luxury Resort ist einfach nur: Wow! Er ist ganzjährig beheizt und mit vitalisiertem Granderwasser gefüllt. Das ist übrigens überall zu finden, also an der Bar, in den Wasserhähnen, im Zimmer und in den anderen Pools wie dem 25 Meter Sport Pool und dem Naturbadesee. Sehr zu empfehlen ist das morgendliche Aqua-Yoga

Die Spa-Philosophie des Onda Spa:

Detox, Energizing, Resilience und Relaxation

Das Spa des Quellenhof Lazise punktet mit herrlichen Räumlichkeiten zum Re- laxen und hochmodernen Behandlungen für eine gesunde, vitale Haut

Man spürt nur einen kühlen Luftzug, der auf der Haut hin und her wandert. Mit dem Luftstrahl wird erst eine Lympdrainage durch geführt, dann ein Peeling, eine Infusion und schließlich ein Booster. Nach dieser Behandlung mit dem sogenannten JetPeel fühlt sich die Haut spür- als auch sichtbar verjüngt. Das Geheimnis dieses innovativen Treatments ist der intensive Luftstrahl der punktgenau auf die Haut trifft und dadurch verschiedene hochkonzentrierte Seren in die Haut einschleust. Um das Gesicht noch mehr strahlen zu lassen, empfiehlt Carol Margret Ackenheil den JetPeel mit einer Radiofrequenz-Behandlung zu kombinieren. Die stellvertretende Hoteldirektorin kennt das Menü des Onda Spa genau. Gemeinsam mit dem Spa-Team hat sie es erarbeitet, auf den Anspruch des Quellenhofs Lazise angepasst – bewusst wirkungsintensive Anti-Aging-Behandlungen, Body-Forming-Anwendungen und auch wohltuende Relax-Massagen integriert. Der Name „Onda“ kommt nicht von ungefähr. Übersetzt bedeutet das „die Welle“. Und genau wie der Verlauf einer Welle bietet das Behandlungen, die die Haut erst reinigen, um sie dann mit neuer Kraft in Bewegung zu setzen, damit die Vitalität wieder voll zum Vorschein kommt und damit auch die Widerstandkraft, um sich dann zu entspannen, in Balance und mit sich eins zu sein.

Das Onda Spa erstreckt sich auf 2000 Quadratmetern mit verschiedenen Saunen, Ruheräumen und acht Behandlungskabinen.

Quellenhof Lazise Luxury Resort

Mit dem Auto am besten durch Österreich und über den Brenner. Abfahrt Affi / Lago di Garda-Sud. Wer aus Richtung Mailand kommt: Abfahrt Peschiera del Garda.

www.quellenhof-lazise.it

Angebot 5=4 Special: 5 Nächte buchen, 4 Nächte bezahlen mit Gourmet-Halbpension: ab 1000 Euro pro Person plus Spa-Programm „Detox Purity“ u. a. mit einer „Face and Body Detox Q“-Behandlung sowie Intensive Body Drainage: 414 Euro

