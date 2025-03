Ferner war Kühr von 2018 bis 2022 als Market Vice President für 24 Hotels in Russland, Kasachstan und Armenien zuständig. Kühr hat ein Diplom in Tourismus- und in Hotelmanagement. Zudem studierte er E-Commerce und General Management of SME und ergänzte seine Kenntnisse durch Weiterbildungen an der Harvard Business School oder der University of North Carolina.