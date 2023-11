Am 23. November setzt sich NATRUE mit einer Motivationsinitiative für natürliche und nachhaltige Schönheit ein: ein internationaler Tag der Naturkosmetik. Der Fokus des Tages liegt darauf, Produzenten, Hersteller und Händler von Natur- und Biokosmetik sowie Organisationen und Einzelpersonen zu ermutigen, Naturkosmetik zu fördern und sowohl die Schönheitsindustrie als auch -Konsumenten zu inspirieren und zu motivieren.

Der internationale Tag der Naturkosmetik möchte gute Praktiken und das Bewusstsein über Natur- und Biokosmetik in den Mittelpunkt stellen. Mit dem Projekt #chooseTrueBeauty lädt Natrue die Branche ein, eine eigene Kampagne zur Förderung von Natur- und Biokosmetik zu kreieren, um ihr auf allen Ebenen die Anerkennung und Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdient.

Natrue will darüber aufklären, was Naturkosmetik so besonders macht und weshalb es wichtig ist #chooseTrueBeauty zu wählen. Alle Arten von Aktivitäten sind willkommen – vom Webinar über einen organisierten Besuch in die Unternehmensbereiche bis zu einer Konferenz als Präsenzveranstaltung.

Natrue ist eine Non-Profit-Organisation, deren Ziel die Förderung und der Schutz von Natur- und Biokosmetik zum Nutzen der Verbraucher weltweit ist. www.natrue.org