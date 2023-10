Dufterlebnis im Düsseldorfer Rheinturm

Am 11. Oktober lud PRADA Beauty zum exklusiven PRADA Paradoxe Jubiläumsevent in luftiger Höhe. Im Düsseldorfer Rheinturm erlebten die Gäste die inspirierende Welt von PRADA Beauty, um das einjährige Jubiläum von „Paradoxe Eau de Parfum“ und seiner Dufterweiterung „Paradoxe Intense“ zu feiern.

Der Düsseldorfer Rheinturm und das Restaurant Qomo wurden für diesen besonderen Abend vollständig im PRADA Paradoxe-Stil umgestaltet, um die Gäste in die Welt des PRADA Paradoxon zu entführen.

Unter den geladenen Gästen waren viele bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspieler Ruby O. Fee, Gina Stiebitz und Jannik Schümann, die international bekannten Models & Influencerinnen Lorena Rae und Leonie Hanne, Jacob Rott, Tim Schaeker, Luis Freitag von den Social Media-Stars „Elevator Boys“, Aleandra Frerk, Moderatorin Rabea Schif und viele mehr verliehen dem Abend Glanz und Stil.

Spektakuläre Lichtschow

Den Höhepunkt des Abends bildete die atemberaubende Lichtshow, die direkt über dem Himmel des Medienhafens erstrahlte. 350 Flugroboter kreierten in einer eigens konzipierten Show faszinierende, elegante Lichtakzent eim Abendhimmel, das PRADA Logo und der ikonische Flakon PRADA PARADOXE schwebte eindrucksvoll über der Stadt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele hochkarätige Gäste zu diesem außergewöhnlichen Event im Düsseldorfer Rheinturm begrüßen durften – ein Abend, der Eleganz, Innovation und impulsive Kreativität auf besondere Weise widerspiegelte, dafür steht auch PRADA Paradoxe“, so Isabel Neudeck, Managing Director L’Oréal LUXE Österreich, Deutschland und Schweiz (DACH).

Das PRADA Paradoxe Event im Düsseldorfer Rheinturm war ein unvergesslicher Abend, der die Hingabe für anspruchsvolle Innovation und zeitlose Schönheit der Marke in allen Facetten widerspiegelte: Erst die Neugier weckend, dann Denkanstoß, dann Offenbarung. Verspricht ein Paradoxon letztlich nichts anderes als grenzenlose Perspektiven und Möglichkeiten? Die Verbindung widersprüchlicher Elemente, um neue Dialoge anzuregen, ist tief in der DNA von Prada verankert. Prada Paradoxe fängt diese Quintessenz allen Facetten ein und macht sie erlebbar.

PARADOXE INTENSE – Die Erweiterung einer Damenduft-Ikone

Eine Einladung, die gegensätzlichen, vielfältigen Dimensionen der Frau zu erforschen und zum Ausdruck zu bringen. Eine Hommage an das Authentische, ohne dabei immer gleich zu sein. „Paradoxe Intense“ ist ein Duft mit unglaublicher Power für einen kraftvollen und zugleich rätselhaften Ausdruck von Weiblichkeit. Die Facetten des Ursprungsduftes werden verstärkt, um eine Vielzahl von Geruchsempfindungen zu erreichen, wobei die Inhaltsstoffe, die normalerweise für zarte Düfte verwendet werden, in neuer Intensität wiedergegeben werden, was das Paradoxe an diesem Parfum hervorhebt. www.loreal.com