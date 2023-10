In Castelfalfi vereinen sich Natur und Wellness in perfekter Harmonie: Das Fünf-Sterne-Refugium, eingebettet in die toskanische Landschaft zwischen Florenz und Pisa, hat sein neues, 1590 Quadratmeter großes Spa eingeweiht, welches in Zusammenarbeit mit dem international bekannten Affine Design entstand. Mit der Einführung neuer Räume und exklusiven Behandlungen von RAKxa im Rahmen deren thailändischen Wellness Methoden, wurde das Umgestaltungsprojekt des Resorts abgeschlossen.

Vom Korridor der Lobby aus zugänglich, bietet das Spa zwei Pools — einen im Innenbereich, der von großen, mit Mosaiken verkleideten Säulen umrahmt ist, und einen im Außenbereich mit Blick auf die toskanische Landschaft. Zudem verfügt das Spa über sieben Behandlungsräume, darunter eine Suite für Paare, zwei Saunen, ein Dampfbad und einen Entspannungsbereich. Die Neugestaltung umfasste auch die Gemeinschaftsbereiche, die Degustations- und Kräuterteestation, den neuen Friseursalon und die Lobby, bei denen eine elegante, den Stil des Anwesens widerspiegelnde Einrichtung gewählt wurde. Die natürliche und zarte Farbpalette, von Gold bis Beige, harmoniert mit der Landschaft und erinnert an die unzähligen Nuancen der umliegenden Hügel. Ab April 2024 wird ein Pavillon unter freiem Himmel den Gästen Behandlungen in der Frühlings- und Sommersaison ermöglichen, bei denen sie mit der Natur des Anwesens in Einklang gebracht werden.

Castelfalfi hat sich von der RAKxa Philosophie bei der Konzeption des neuen Spas inspirieren lassen und ist damit die erste Adresse in Europa, wo die bemerkenswerten Vorteile der Methoden erlebt werden können. Es handelt sich dabei um ein Wellness Konzept, das von thailändischen Behandlungen inspiriert ist und eine Vielzahl von Therapien, die über Jahrtausende entwickelt wurden, mit moderner Medizin und Wissen kombiniert. Diesem Konzept wird eine toskanische Note verliehen, indem die Behandlungen mit ätherischen Kräuterölen aus der Region ergänzt werden, um eine Erfahrung im Zusammenspiel mit der Natur zu bieten.

Ab November stehen den Gästen exklusive RAKxa Pakete zur Verfügung. Diese widmen sich der körperlichen und geistigen Wiederherstellung des Gleichgewichts, die auch Ernährung und Spiritualität mit einem speziellen kulinarischen Angebot sowie Achtsamkeits- und Trainingsaktivitäten einbeziehen. Die perfekte Gelegenheit, um die authentische toskanische Erfahrung von Castelfalfi in Synergie mit thailändischen Heilmethoden zu bereichern.