Deutschlands Beste Online-Shops – Award für baslerbeauty

In einer breit angelegten, repräsentativen und unabhängigen Kundenumfrage rückte der Online-Shop von baslerbeauty zum dritten Mal in Folge auf einen ersten Platz.

Den Award in der Kategorie Haarpflege bekam das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen vom Nachrichtensender ntv in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen. Timo Allert, der Geschäftsführer von baslerbeauty, nahm den Preis im Namen der Geschäftsleitung und der gesamten Belegschaft in Berlin entgegen.

Dem erneuten Erfolg ging eine breit angelegte, repräsentative Kundenumfrage des Medienunternehmens und des Instituts voraus, die in den vergangenen Monaten durchgeführt wurde. Die Verbraucherbefragung umfasste die Meinungen von rund 80.000 Kundinnen und Kunden und bewertete verschiedene Online-Shops in den wichtigsten Leistungsbereichen – darunter Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. baslerbeauty überzeugte in all diesen Kategorien. www.baslerbeauty.de