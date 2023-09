Den ganzen Oktober über sammeln fast 80 Mövenpick Hotels und Resorts weltweit gemeinsam mit ihren Gästen, Partner:innen und Unterstützer:innen Spenden in Form von Sachgütern für ausgewählte gemeinnützige Organisationen. Das Ziel für dieses Jahr sind 25.000 Kilos an Spenden.

„bag it, bring it, and be the change.”

Mövenpick Hotels & Resorts ruft wieder zu seiner jährlichen ‚Kilo of Kindness‘-Spendenkampagne auf. Den gesamten Oktober über werden Sachspenden – etwa in Form von Kleidern, Lebensmitteln, Spielzeug und Schulmaterialien – gesammelt, um damit lokale Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen. Gäste, Partner:innen, Unterstützer:innen und Anwohner:innen der 77 teilnehmenden Mövenpick Hotels & Resorts rund um den Globus sind eingeladen, ihre Spenden-„Kilos“ in den Hotels abzugeben. Da sich dieses Mal mehr Mövenpick Hotels als je zuvor an der Aktion für den guten Zweck beteiligen, hat sich Mövenpick ein großes Ziel gesteckt: 25.000 Kilo an Spenden. Gelingt dies, wäre zugleich ein weiterer Meilenstein erreicht: Nämlich 100.000 gespendeten Kilos seit Beginn der Kampagne im Jahr 2015.

Die Kraft der Nächstenliebe kann vieles verändern. Im vergangenen Jahr sammelten Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai und Mövenpick Hotel Apartments Al Mamzar Dubai zusammen mehr als 3.000 Kilogramm an Sachspenden. In Kroatien lieferte das Mövenpick Zagreb 509 Kilogramm an die SOS-Dörfer und gab damit über 150 jungen Erwachsenen ein Gefühl von Fürsorge und Zuwendung.

Alle, die gerne dazu beitragen möchten, das Ziel von 100.000 ‚Kilo of Kindness‘ zu erreichen, sind herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Das Team der Mövenpick Hotels & Resorts dankt bereits im Voraus für jede Spende, egal wie klein oder groß sie ist. In Deutschland können die Güter von 1. bis zum 31. Oktober 2023 in den Hotels Mövenpick Hotel Stuttgart Airport, Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress, Mövenpick Hotel Hamburg, Mövenpick Hotel Münster, Mövenpick Hotel Berlin und dem Mövenpick Hotel München Airport abgegeben werden. Die Hotelteams werden am Ende der Aktion die Weitergabe an die Charity-Partner in den jeweiligen Gemeinden koordinieren. Um eine Übersicht über die individuell von den Hotels ausgewählten Wohltätigkeitsorganisation und die benötigten Güter zu geben, hat Mövenpick wieder eine eigene Webseite eingerichtet. Dort sind auch alle teilnehmenden Mövenpick-Hotels weltweit gelistet.

movenpick.accor.com