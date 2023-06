LOGOCOS Naturkosmetik agiert wieder eigenständig

Seit mehr als 45 Jahren steht LOGOCOS für echte, zertifizierte Naturkosmetik bester Qualität direkt von der hauseigenen Kräuterwiese in Salzhemmendorf. Nach einer kurzzeitigen Übernahme durch einen internationalen Konzern, agiert das mittelständische Unternehmen nun wieder eigenständig und kann so seine Natur-Power ohne Konzernrichtlinien frei entfalten. In einer Zeit, in der das Marktpotenzial der Naturkosmetik beständig wächst, eine große Chance für den Biopionier.



„Durch die zurückerlangte Eigenständigkeit ist LOGOCOS wieder frei in der Positionierung ihrer Marken und darauf aufbauend auf die Definition ihrer Zielgruppe, der Ausgestaltung der Sortimente, der Wahl der Distributionswege, der Lieferanten sowie der Inhaltsstoffe. Dies verstärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft immens und macht uns wieder agiler und schneller – mit viel mehr Nähe zur Konsument*innen”, sagt Udo Springer, Geschäftsführer LOGOCOS. www.logocos.de