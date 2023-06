Neuer YSL Beauty Counter im KaDeWe

Von verführerischen Düften und hochwertigem Make-up über die Beauty-Tech-Innovation „Rouge SurMesure“ bis hin zu kulinarischen Highlights und mitreißender Musik: Bei der feierlichen Eröffnung des YSL Beauty Counters am 11. Mai konnte die Marke mit allen Sinnen erlebt werden.

Gastgeber Güven Dalgıç, Geschäftsleitung YSL Beauty DACH, empfing die begeisterten Gäste in einer magischen Welt aus Luxus und Eleganz, in der keine Beauty-Wünsche unerfüllt blieben: „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des neuen exklusiven Counters im Herzen des geschichtsträchtigen KaDeWe. Hier haben wir, eingebunden in ein einzigartiges luxuriöses Ambiente, die wunderbare Möglichkeit, unsere KundInnen auf eine sinnliche Reise in die Welt von YSL Beauty mitzunehmen, um ihnen neben unserem umfassenden Produkt-Sortiment insbesondere unsere Make-up-Expertise zu präsentieren und diese für sie hautnah erlebbar zu machen.“ www.yslbeauty.com