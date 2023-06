DOUGLAS – Store Opening in Düsseldorf

Am 15. Mai wurde der neue Flagship-Store von Douglas im Herzen Düsseldorfs eröffnet. Rund 400 Gäste waren der Einladung gefolgt.

„Mit unserem neuen Store im Herzen von Düsseldorf schaffen wir ein besonderes Marken- und Einkaufserlebnis, das sich gezielt an ein junges Publikum richtet“, sagt Veit Weiland, CEO Douglas DACH. „Innovative Ladenkonzepte sind aus unserer Sicht der richtige Anreiz, um die Frequenz in den Innenstädten wieder zu erhöhen und gleichzeitig die Attraktivität von Innenstädten zu steigern.“

Großflächig verbautes, farbiges Lochblech, indirekte Beleuchtung sowie Neon-Elemente definieren den Look & Feel des neuen Stores und schaffen ein junges, urbanes Flair. Besonderer Blickfang: Auf beiden Etagen erstreckt sich auf gesamter Ladenbreite eine deckenhohe Fensterfront in Richtung der Schadowstraße und des Kö-Bogens II und schafft ein helles, offenes Store-Ambiente.

Point of Experience

Im neuen Store wird der Point of Sale mehr denn je zum Point of Experience: Nicht nur das neue Designkonzept macht die Douglas Markenwelt auf neue Art und Weise erlebbar, weitere Services und digitale Features sorgen für innovatives Beauty Shopping und schaffen so in Kombination mit dem Online Shop ein nahtloses, kanalübergreifendes Einkaufserlebnis. Neben dem Beauty Mirror, der via Augmented Reality Make-up virtuell erlebbar macht, können Kund*innen mittels Click &Collect Online-Bestellungen im Store abholen, ihre Smartphones an zahlreichen Ladestationen aufladen, an Selfie-Stationen kreativ werden, Friseurtermine buchen oder an Masterclasses und Workshops in der neuen Beauty School teilnehmen.

Junge Trendmarken und bekannte Beauty-Klassiker

Das Markenportfolio des neuen Stores bietet eine vielfältige Auswahl an jungen Trendmarken sowie beliebten Beauty-Klassikern. Im Erdgeschoss finden sich angesagte Make-up Brands wie Nars, Mac und Armani sowie ausgewählte junge Marken, darunter Kylie Skin und Kylie Cosmetics, Huda Beauty, Paula’s Choice, Drunk Elephant,Colibri Skincare, The Ordinary und viele mehr. Das Obergeschoss umfasst weitere Hautpflegemarken sowie Nature Beauty Brands, wie Ulé und Kiehl’s, Make-up von Yves Saint Laurent, Dior und Prada Beauty sowie Düfte von Tom Ford, Jo Malone, Paco Rabanne und Hugo Boss. www.douglas.de