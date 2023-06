NOBILIS Group und Elizabeth Arden bauen Zusammenarbeit aus

Die Nobilis Group GmbH wird ab dem 01.07.2023 die seit vielen Jahren bestehende Geschäftsbeziehung mit Eizabeth Arden weiter ausbauen.

Beide Unternehmen verbindet eine langfristige, strategische Zusammenarbeit, die nun erweitert fortgesetzt wird. Die bislang von der Nobilis Group geleistete Betreuung des inhabergeführten Fachhandels, insbesondere im Back-Office Bereich, wird zukünftig um die Betreuung aller Kunden am Point of Sale sowie in der Steuerung der Key Accounts in Deutschland und Österreich für das Portfolio von Elizabeth Arden für alle Marken ausgeweitet.

Einen Schwerpunkt wird die Nobilis Group auf den Bereich Elizabeth Arden Skincare legen. Das ist ein nächster, konsequenter Schritt in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit dem Ziel, der führende Duft- und Skincare-Distributeur in der DACH-Region zu werden. Weitere Marken in diesem Segment werden folgen. www.nobilis-group.com; www.elizabetharden.de