Spezialisiert auf straffe Haut

Die Schweizer Marke skin689® bietet hochwirksame Pflegeprodukte, die alle ein Ziel verfolgen: Die Straffung der Haut. Der patentierte Wirkstoff CHacoll® spielt dabei eine entscheidende Rolle. Innerhalb weniger Wochen verbessert die Anti-CelluliteCreme das Erscheinungsbild von Cellulite deutlich. Und auch die herausragende Wirksamkeit der Tummy & Hips Cream wurde in einer klinischen Studie bestätigt.

AKTIV-WIRKSTOFF BRINGT MESSBARE ERGEBNISSE

Mit ihrem exklusiven patentierten Aktiv-Wirkstoff CHacoll® regt die Anti-Cellulite Creme die Kollagensynthese im Unterhautgewebe an und verbessert nachweislich das Erscheinungsbild von Cellulite. Die Tummy & Hips Cream greift „Hüftgold“ an! Die Creme forciert die Fettverbrennung an Bauch und Hüften und strafft die Haut effektiv.

PFLEGELÖSUNGEN FÜR NEUE SPANNKRAFT

UPPER ARMS EMULSION

Strafft die Haut der Oberarme. Die Emulsion unterstützt gezielt die Bildung des Kollagenfasernetzes, indem es den Energiestoffwechsel anregt und den Abbau von Fettsäuren begünstigt.

DECOLLETÉ AND NECK CREME

Strafft wirksam die Haut von Dekolleté und Hals und stellt ihre Elastizität wieder her.

HAND AND FINGER REJUVENATION CRÈME

Wie eine Verjüngungskur. Die Formel sorgt für eine nachhaltige Verbesserung der elastischen Eigenschaften, die aufpolsternden Strukturen in der Haut bleiben erhalten.

BIO-CELLULOSE GESICHTSMASKE

Glättet und pflegt schnell und nachhaltig mit ihrem feinen Netz aus BioCellulose. Die Naturfasern werden in einem bio-technologischen Prozess aus natürlichem Kokosnusswasser gewonnen.

BIO-CELLULOSE DECOLLETÉ MASKE

Die Fältchen und Falten des Dekolletés werden dank des feinen Netzes aus BioCellulose sichtbar geglättet, die Haut gestrafft.

