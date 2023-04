Lena Meyer-Landrut ist neuer YSL Beauty Make-up Ambassador in Deutschland

YSL Beauty startet eine Partnerschaft mit Singer-Songwriterin Lena Meyer-Landrut. Die 31-Jährige wird Markengesicht für den Bereich „Make-up“.

Die Ausnahmekünstlerin Lena steckt ihre kreative Energie gezielt in die Musik und möchte sie nutzen, um wichtige Botschaften zu verbreiten. Ihre starke Affinität zur Musik teilt die Singer-Songwriterin mit YSL Beauty: Die Marke arbeitet regelmäßig mit lokalen und internationalen Botschafter/innen aus der Musikbranche zusammen. Doch Lena begeistert längst nicht nur mit ihren Songs, auch mit ihrem wandlungsfähigen Look ist sie für viele ein Vorbild im Bereich Beauty. Dabei sind all ihre Projekte, ob Musik oder Beauty, durchdrungen von ihrem Engagement für Umweltbewusstsein, Inklusion und die Freiheit der Selbstverwirklichung.

„Was uns an Lena begeistert, ist ihre spürbare Hingabe für die Musik und ihre authentische, selbstbewusste Persönlichkeit. Sie ist definitiv eine inspirierende Frau und verkörpert alles, wofür YSL Beauty steht.“– Güven Dalgıç, Geschäftsleitung YSL Beauty DACH.

Lena Meyer-Landrut ist das erste Gesicht für den Bereich „Make-up“ der französischen Luxusmarke in Deutschland. Sie schließt sich damit dem Team nationaler und internationaler Botschafter/innen der Marke an.

„Ich bin sehr stolz darauf, das erste Markengesicht für YSL Beauty in Deutschland zu sein und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. YSL Beauty setzt neue Maßstäbe in allen Bereichen. Mich inspiriert vor allem die Geschichte der Marke sowie die Innovationskraft im Bereich Make-up.“, so Lena Meyer-Landrut. www.yslbeauty.de