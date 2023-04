beauty alliance Deutschland – Jahresergebnis 2022 liegt deutlich über Vorjahr

Die beauty alliance Deutschland GmbH & Co. KG, Deutschlands führende Parfümerie-Kooperation, blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: Das Jahresergebnis liegt diesmal deutlich über dem des Vorjahres. Zudem konnte das Vor-Corona-Niveau wieder übertroffen werden.

„Das Geschäftsjahr 2022 ist für die beauty alliance insgesamt sehr erfolgreich verlaufen“, resümieren die beiden Geschäftsführer Christian Lorenz und Frank Haensel. „Mit einer Verbesserung des Jahresüberschusses um 21,5 Prozent gegenüber 2021 konnten wir ein hervorragendes Resultat erzielen.“

Dabei wurden im Jahr 2022 einige außerordentliche, nicht regelmäßig wiederkehrende Sonderfaktoren und Projektaufwendungen im Volumen von knapp einer Million Euro berücksichtigt, wie Frank Haensel weiter ausführt: „Ohne diese wäre das Ergebnis noch deutlich besser ausgefallen.“

Der zentralregulierte Umsatz stieg 2022 um 19,1 Prozent auf 381 Millionen Euro netto an. Und dies gelang dem Parfümerieverbund trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Mit insgesamt 223 angeschlossenen Partnern – im Vorjahr waren es 231 – konnte die Anzahl der Handelspartner auf weitgehend konstantem Niveau gehalten werden.

Garant für Stabilität und Verlässlichkeit

„Die beauty alliance erweist sich auch weiterhin als Garant für Stabilität und Verlässlichkeit. Wir verfolgen eine langfristige strategische Ausrichtung zur Stärkung unserer Partner mit dem Anspruch, die qualitative Ausrichtung konsequent weiter auszubauen und als erste Adresse im Luxussegment wahrgenommen zu werden“, erklärt Geschäftsführer Christian Lorenz. „Trotz vielzähliger externer Einflüsse, wie der Krieg in der Ukraine, Inflation, Energiepreisverteuerung und die Nachwirkungen von Corona, konnten auch unsere Anschlusshäuser der inhabergeführten Parfümerien im Jahr 2022 deutlich zulegen.“

Dabei stiegen die Umsätze in den mehr als 1.100 Geschäften um 20,1 Prozent und im Onlinegeschäft um 30,9 Prozent – insgesamt 21,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr – auf einen Außenumsatz von knapp 900 Millionen Euro an. „Beide Geschäftsergebnisse, sowohl der beauty alliance als auch jene der Anschlusshäuser, liegen damit deutlich über den Erwartungen“, so Christian Lorenz.

Blick in die Zukunft

„Das Jahr 2023 hat ebenfalls sehr stark und erfolgreich begonnen. Bisher liegen die Umsätze der Handelspartner und der beauty alliance deutlich über der Planung“, so Frank Haensel. „Die weitere Entwicklung bleibt jedoch in Anbetracht der immer noch vielzählig vorhandenen externen Einflüsse abzuwarten.“ Fest steht jedoch: Für das Jahr 2023 hat die beauty alliance erneut eine Verbesserung des Geschäftsergebnisses gegenüber dem Vorjahr geplant. www.beauty-alliance.de