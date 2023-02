YSL Beauty: Die Initiative „Liebe ohne Gewalt“ ermöglicht die Schulung von 267.000 Menschen

Seit dem Start der Initiative „Liebe ohne Gewalt“ im Jahr 2020 leistet YSL Beauty einen bedeutenden Beitrag zur Aufklärung1 über Gewalt in Partnerschaften und fördert Nichtregierungsorganisation (NGO) und Hilfsverbände auf globaler Ebene.

Im Rahmen des Social Causes konzentriert sich YSL Beauty weiterhin auf die Bereitstellung von Ressourcen und die Unterstützung von Betroffenen, die in gewaltvollen Beziehungen leben sowie auf die Darlegung und Verbreitung von Möglichkeiten, als Außenstehender Hilfe zu leisten. Die Aufklärung der Öffentlichkeit über die 9 Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften liegt dabei im Fokus des breitgefächerten Engagements der Marke und soll zur Schulung und Prävention dienen.

Anlässlich des 25. Novembers, dem Internationalen Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, startete YSL Beauty eine breit aufgestellte Awareness-Kampagne, um das Bewusstsein der Menschen im Hinblick auf die Vielschichtigkeit an Gewaltformen zu schärfen und über die Warnzeichen von Gewalt in Partnerschaften zu sensibilisieren und aufzuklären. Im Rahmen der Kampagne gibt YSL Beauty in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe Gewalt gegen Frauen e.V. Betroffenen und Außenstehenden Wege der Hilfe und Beratung mit auf den Weg.

Im November 2023 werden neue Sensibilisierungskampagnen digital ausgerollt, die drei anschauliche Stop-Motion-Videos zeigen, in denen die Drastik aktueller Statistiken über Gewalt in Partnerschaften hervorgehoben werden und die öffentlich dazu auffordern, am kostenlosen Online-Trainingsprogramm von „Liebe ohne Gewalt“ teilzunehmen, welches unter www.liebeohnegewalt.de verfügbar ist.

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet von Gewalt betroffenen Frauen Hilfe und ist rund um die Uhr anonym und kostenfrei erreichbar.

Weitere Beiträge zu diesem Thema finden Sie bei uns unter: YSL Beauty setzt sich gegen Gewalt in Partnerschaften ein und Liebe ohne Gewalt: Engagement von YSL Beauty