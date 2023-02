Trauer um Paco Rabanne

Mit tiefer Trauer gab Puig am 3. Februar das Ableben von Paco Rabanne bekannt. Paco Rabanne war eine große Persönlichkeit der Modewelt und vertrat eine revolutionäre und provokative Vision, die sich in einer einzigartigen Ästhetik ausdrückte.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Designer und dem Beauty- und Modeunternehmen begann in den späten 1960er Jahren, als Antonio und Mariano Puig, Mitglieder der zweiten Generation der Familie Puig, Paco Rabanne in seinen Büros in Paris besuchten und eine vertrauensvolle Partnerschaft besiegelten.

Calandre, der bahnbrechende Duft aus dem Jahr 1969, war die erste Lancierung, die Puig in Spanien, Frankreich und den USA auf den Markt brachte. „Wer außer Paco Rabanne könnte sich einen Duft namens Calandre ausdenken – das Wort bedeutet Automobilgrill – und ihn zu einer Ikone der modernen Weiblichkeit machen? Dieser radikale, rebellische Geist zeichnete ihn aus: Es gibt nur einen Rabanne. Sein Tod erinnert uns einmal mehr an seinen enormen Einfluss auf die zeitgenössische Mode. Sein Geist lebt in dem Haus, das seinen Namen trägt, weiter“, erklärte Jose Manuel Albesa, Präsident der Abteilung Beauty und Mode bei Puig.

Paco Rabannewird eine wichtige Inspirationsquelle für die Mode- und Duftteams von Puig bleiben, die kontinuierlich zusammenarbeiten, um die modernen Codes von Paco Rabanne zum Ausdruck zu bringen. „Paco Rabanne hat eine wichtige Rolle in der Geschichte von Puig gespielt und zu den frühen und jüngsten Erfolgen des Unternehmens beigetragen. Als revolutionärer Designer hat er Generationen mit seiner radikalen Vision von Mode geprägt und sein Vermächtnis wird weiterleben“, so Marc Puig, Chairman und CEO. www.pacorabanne.com