DOUGLAS und Tijen Onaran ermutigen Frauen zum selbstbewussteren Auftreten

Europas führender Anbieter für Premium Beauty und Unternehmerin Tijen Onaran setzen gemeinsam ein Zeichen für das Selbstbewusstsein von Frauen: Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2023 launchen sie den limitierten Lippenstift „Red Tijen“, der in den deutschen Stores und online erhältlich sein wird.

Tijen Onaran symbolisiert Female Empowerment in Deutschland wie kaum eine andere. Die Expertin für Diversity setzt sich aktiv für Frauenrechte sowie Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt ein und wurde vom Handelsblatt unter die Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt. Die Spiegel-Bestseller-Autorin unterstreicht ihre Auftritte mit Kleidung und Lippenstift, die ihr Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Einmal auf Letzteren angesprochen, prägte sie den viel zitierten Ausspruch: „Lippenstift lässt das Hirn nicht schrumpfen!“.

Douglas setzt sich bereits seit Jahren gezielt für die Förderung von Frauen ein, der Anteil von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen liegt bei über 50 Prozent. Bereits in der Vergangenheit setzte Douglas bewusst auf Kooperationen mit starken Frauen. „Bei Douglas ist Female Empowerment Teil der DNA. Das liegt sicher auch an der Branche. Generell gibt es in der Wirtschaft noch großes Potential, mehr Frauen zu fördern und in Führungspositionen zu entwickeln oder einzustellen“, sagte Susanne Cornelius, CEO Douglas Eigenmarken. „Umso wichtiger ist es, Anlässe wie den Weltfrauentag zu nutzen, um ein Statement für mehr Frauen in Führung zu setzen. Der Lippenstift ist ein starkes Symbol, wir hätten uns hierfür keine bessere Botschafterin als Tijen wünschen können.“ www.douglas.de