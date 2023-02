Dr. Sylvia Weingart, Ärztin und Inhaberin des Graseck – mountain hideaway and health care, weiß wie wichtig Vorsorge in Bezug auf eine langfristig stabile Gesundheit ist und bietet diese daher auch im Rahmen verschiedener Gesundheitsprogramme an.

Was wir aber bereits von zu Hause tun können, um unser Immunsystem zu unterstützen? „Ausreichend Bewegung, am besten an der frischen Luft, wirkt sich sehr positiv aus. Ebenso Wechselduschen. Zudem sollte man auf eine ausgewogene Ernährung, die gute Nährstoffe und Vitamine enthält, achten, denn ein gesunder Darm stärkt ebenfalls das Immunsystem. So wird der Körper von innen und außen vor Viren, Bakterien und Umwelteinflüssen geschützt“. Um mentale Entspannung zu erlangen, empfiehlt die Expertin ausreichend Schlaf, Yoga- oder Meditationseinheiten sowie Atemübungen. www.das-graseck.de