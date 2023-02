Messeduo überzeugte mit positivem Spirit

Nürnberg war Anziehungspunkt für die Bio-Lebensmittel- und Naturkosmetik-Branche. Die beiden Fachmessen Biofach und Vivaness verzeichneten an vier Messetagen knapp 36 000 Fachbesucher aus 135 Ländern.

Vielfalt, Networking und fachlicher Austausch standen vom 14. – 17. Februar 2023 im Nürnberger Messezentrum im Fokus. Kraftvoll und getragen von Zuversicht war der internationale Jahresauftakt der Bio-Lebensmittel- und Naturkosmetik-Branche. Die Bio-Branche und das Messe-Duo zeigten sich krisen-resilient. Das untermauerten beide mit einem beeindruckenden Auftritt von 2765 Ausstellern aus 95 Ländern auf den beiden Fachmessen.

„Biofach und Vivaness sind nicht nur zurück im Februar, sondern haben an den vergangenen vier Tagen auf beeindruckende Weise ihre Rolle als internationaler Branchentreff und Jahresauftakt untermauert“, so Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, NürnbergMesse. „Voller Kraft und mit Strategien für die Zukunft präsentierten sich die Akteure hier bei uns in Nürnberg. Es ist tief berührend und erfüllt mich auch persönlich mit großer Freude, welch positive Stimmung in den Hallen zu spüren war. Es ist bemerkenswert, wie vielfältig, inspirierend, lösungsorientiert und nach vorne gewandt diese Branche ist. Bio bleibt und Bio ist Zukunft!“

Insgesamt 120 fachlich fundierte und hochkarätig besetzte Einzeltermine des Biofach und Vivaness Kongresses mit knapp 8000 Teilnehmenden machten diesen erneut zu einem Zukunfts-Forum für die Branche.

Digital das Messe-Erlebnis verlängern

Etwa jede(r) Vierte nutzte in diesem Jahr auch das Angebot der digitalen Event-Plattform. Die Mehrheit davon als hybride Teilnehmende. Sie waren vor Ort, nutzten die Plattform jedoch ergänzend vorab und während der Messe. Die Inhalte des Kongresses stehen im Nachgang weiterhin zur Verfügung.

Der Termin 2024 steht bereits fest. Biofach und Vivaness finden das nächste Mal vom 13. bis 16. Februar 2024 im Messezentrum Nürnberg statt. www.vivaness.de