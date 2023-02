COSMILE Europe – fundierte Informationen zu kosmetischen Inhaltsstoffen ab jetzt europaweit online verfügbar

Cosmetics Europe, der europäische Verband der Kosmetikhersteller, stellt mit COSMILE Europe eine europäische Inhaltsstoffdatenbank vor. Die Datenbank ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, schnell umfassende Informationen zu kosmetischen Inhaltsstoffen zu finden.

Was ist drin in meiner Kosmetik und warum? Wer sich diese Fragen schon einmal gestellt hat, erhält mit COSMILE Europe die richtigen Antworten. Die Inhaltsstoffdatenbank enthält wissenschaftlich fundierte Informationen zu fast 30.000 Inhaltsstoffen, die in Kosmetika verwendet werden. So gibt COSMILE Europe beispielsweise Auskunft über die Eigenschaften und Funktionen kosmetischer Inhaltsstoffe oder beantwortet Fragen, in welchen Produkten die Inhaltsstoffe vorkommen und ob ein Stoff künstlich hergestellt oder natürlichen Ursprungs ist. Die COSMILE-Datenbank gibt es in Deutschland auf der Informationsplattform www.haut.de schon seit einigen Jahren. Jetzt ist sie in 14 Sprachen europaweit verfügbar.

COSMILE Europe wurde von Cosmetics Europe in enger Zusammenarbeit mit dem IKW und mit Unterstützung des französischen Kosmetikverbands Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) entwickelt. Die technologische Entwicklung lag in den Händen der health&media GmbH. cosmileeurope.eu