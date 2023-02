L’Oréal investiert in Digital Village

Der Venture Capital Fond BOLD (Business Opportunities for L’Oréal Development) von L’Oréal gibt eine Minderheitsbeteiligung an dem in den USA ansässigen Start-up Digital Village bekannt, einer Metaverse-as-a-Service-Plattform und einem NFT-Marktplatz für Marken, Kreative und Gemeinschaften.

Dieser Schritt ist die erste Risikokapitalinvestition von L’Oréal im Bereich Metaverse und Web3. Sie ist auch die erste der 2022 gestarteten Female Founders Initiative von BOLD.

Unter der Leitung eines internationalen Teams aus den USA, Europa und Asien bietet Digital Village neue, skalierbare Technologien für die Erstellung und Interaktion von digitalen Identitäten und Assets in virtuellen Welten. Das Unternehmen wurde 2021 von Evelyn Mora gegründet, einer ehemaligen Digital- und Nachhaltigkeitsberaterin für führende Marken und Gründerin der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten und vollständig digitalen Helsinki Fashion Week. Der Beirat von Digital Village besteht aus Gründer:innen und Führungskräften von PANGAIA, The Sandbox und Wave.

Weitere Informationen über BOLD: www.lorealboldventures.com