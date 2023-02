Ayurveda Happy Detox für einen smarten Start ins neue Jahr!

Am Anfang eines Jahres sind wir voller Erwartungen und haben viele Wünsche und neue Ideen für die bevorstehenden Monate. Sie kennen das … einige Vorsätze lassen sich umsetzen und andere eben nicht. Können wir das ändern? Ja! Ziele, die für Sie wichtig sind, lassen sich priorisieren.

Ziele brauchen stets einen entschlossenen Grund, ein Warum! Es wird uns daher leichter fallen, ein priorisiertes Ziel zu erreichen, wenn wir es SMART – steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert – formulieren. Die intrinsische Motivation und ihre Vorstellungskraft etwas zu erreichen, erlauben es uns, am Ball zu bleiben. Der zugegeben schwierigste Aspekt für uns alle ist die Kraft und Energie zum Durchhalten. Durchhalten braucht einen gesunden, starken Bauch. Sicherlich werden einige jetzt bezweifeln, dass gesunde Ernährung dazu beitragen kann, um diszipliniert Ziele zu erreichen. Am Anfang ist es schwer, daran zu glauben, was längst wissenschaftlich im Ayurveda bewiesen wurde: Durchhalten braucht Ordnung, sowohl für die innere Selbstdisziplin auf Körper-Ebene als auch für die äußere.

Eine Struktur zu haben und ihr zu folgen vereinfacht uns die Navigation im Alltag.

„Weniger ist mehr“ Das folgende Programm ist eine sanfte Art, Körper, Geist und Seele zu reinigen. Sieben Tage lang gibt es die gleichen Rituale zu Body Cleaning, Mind-Fasten und Soul Detox. Kitchari, so heißt ein Klassiker der ayur-vedischen Küche. Der Reis-Mungbohnen-Eintopf entlastet und ist schnell gemacht. Rezepte finden Sie im Internet oder fordern Sie es gern bei mir an.

Zum Frühstück und Abendbrot empfehle ich Ihnen eine kleine Portion leicht-verdaulichen Hafer-Porridge, gesüßt mit Trockenfrüchten wie Datteln oder Feigen. Und: Essen Sie immer nur, wenn Sie hungrig sind. Trinken Sie über den Tag verteilt abgekochtes, warmes Wasser. Ein Tropfen Lemonöl (z. B. von doterra) in einem Glas lauwarmen Wassers nüchtern gleich nach dem Aufstehen getrunken, lässt Sie leichter und entspannter in den Tag starten.

Mit Rosinen können wir die Reinigung des Körpers wirkungsvoll unterstützen. Rosinen enthalten u. a. wirksame Antioxidantien, die den Körper bei der Abwehr von freien Radikalen stärken. Rosinenwasser zur Entgiftung können Sie einfach zubereiten: Eine Handvoll Bio-Rosinen gründlich waschen, die Früchte mit kochendem Wasser überbrühen und über Nacht ziehen lassen. Die Früchte rausnehmen und das Wasser nüchtern 30 Minuten vor dem Frühstück trinken.

Mind-Fasten In der Kommunikation ist damit eine Übung gemeint, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Hören Sie gut zu, nehmen Sie alles wahr, beobachten Sie, ohne zu bewerten. Zugegeben, das will geübt sein, doch es lohnt sich. Sie werden sich ruhiger, entspannter und freier fühlen. Probieren Sie es aus.

Soul-Detox Chaos im Kopf sowie negative Gefühle und Gedanken, die sich angestaut haben, belasten uns auf Dauer. Gedankenspiralen entziehen uns Energie, Lebensfreude und Fokus. Selbstgespräche zu führen, ist eine wirkungsvolle Methode, Dinge beim Namen zu nennen und die Gedanken mithilfe der Frage „Was wäre, wenn …“ auf eine Kreativreise zu schicken. Schreiben Sie Ihre Ideen auf. Noch besser ist es, sie in Form von Bildern zu visualisieren. Ob Sie malen können oder nicht spielt dabei keine Rolle. Es geht darum, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und mit ihrer Richtung ins Tun zu kommen.

„Ich wünsche Ihnen, bei allem was Sie sich vorgenommen haben, einen smarten Neustart mit vielen „Geschafft“ Zielen in 2023.“ Ihre Agnes Ada Herzog