Die Gesundheit der Haut steht im Fokus

Nach einer erfolgreichen Karriere im Bereich Ernährungswissenschaften, Krankheitsmanagement und Gesundheitsrecht suchte Kat Burki vergeblich nach Pflegeprodukten, die sich auf die allgemeine Gesundheit der Haut konzentrierten. Wusste sie doch, dass die Haut nur dann optimal funktionieren kann, wenn sie gesund und gut genährt ist. So entstand die Idee, die Kat Burki Skincare zu entwickeln – mit modernsten Inhaltsstoffen, die auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Haut abzielen.

Die Kat Burki Skincare Prinzipien:

Anti-Inflammation

Die Haut kann nur dann richtig genährt und mit Wirkstoffen versorgt werden, wenn entzündliche Prozesse möglichst reduziert werden.

Absorption

Nur diejenigen Stoffe, die von der Haut vollständig aufgenommen werden, können ihre komplette Wirksamkeit entfalten.

Health

Körper und Haut regenerieren sich kontinuierlich selbst – die richtige Pflege zur Unterstützung dieses „Reaparatur-Zyklus“ ist der Schlüssel zu gesunder Haut.

„Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Hautpflege mit den von uns entwickelten Super-Nährstoffkomplexen. In der Natur sieht man das oft – wie ein großartiger Wirkstoff mit einem anderen kombiniert wird. Was dann passiert ist, dass der eine die Wirksamkeit des anderen noch erhöht. Beispiele sind Vitamin D mit Kalzium, Reishi-Pilz mit Vitamin C, alle B-Vitamine als Komplex. Das Resultat sind schnell wirkende Produkte, die funktionieren!“

Kat Burki

Alle Pflegeserien von Kat Burki Skincare basieren auf Produkten mit hautverbessernden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Bei ihrem Deutschlandbesuch gab Kati Burki in vielbeachteten Workshops ihr Wissen zu Hautgesundheit und Hautpflege weiter. Kontakt: IPIM GmbH, Franca Heinemann, FHeinemann@katburki.com