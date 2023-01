Beauty-Destination UNCORRUPTED BEAUTY – Clubmodell für Luxuskosmetik

Luxus-Kosmetik ohne Luxus-Preise – das will die neue Beauty Destination „Uncorrupted Beauty“ ermöglichen, die am 10. Januar an den Start geht.

Die Gründer der neuen Beauty-Destination sind in der Branche bestens bekannt: Charles von Abercron (ehem. CEO & Gründer GLOSSYBOX) und Felix Lobkowicz (Experte E-Commerce) an der Seite von Michael Schummert (ehem. CEO Babor Beauty Group) und Marilu Pötter (Expertin Product Development sind seit über einem Jahrzehnt in unterschiedlichen Rollen und Unternehmen ein erfolgreicher Teil der Beauty- und Gründerszene.

Gemeinsam wollen sie nun in Zusammenarbeit mit den besten Kosmetikherstellern mit einem neuen Beauty-Konzept überzeugen, das luxuriöse Produkte zu fairen Preisen bietet.

468 Capital, vertreten durch Alexander Kudlich (CEO), Ludwig Ensthaler (CIO) und Florian Leibert (Co-Founder) zeigt sich als Leadinvestor, unterstützt von Nemoco und Marcus Asam (CEO & Founder) von Asam Beauty.

„Wir wollen das Shopping-Erlebnis völlig neu denken“, so das Motto von „Uncorrupted Beauty“. Das Clubmodell setzt auf Mitglieder, die Zugang zu einer breiten Palette an Produkten in den Kategorien Pflege, Haarpflege und Make-up erhalten und ihre Lieblingsartikel mit nur einem Klick nach Hause bestellen können. Der Beitrag für eine exklusive Mitgliedschaft liegt bei 59 Euro im Jahr oder 15 Euro im Monat. www.uncorruptedbeauty.com