NaturkosmetikCamp: Programm-Highlights

Der Countdown läuft. Vom 23. bis 25. März findet das NaturkosmetikCamp 2023 im Schwarzwald Panorama Hotel Bad Herrenalb statt. Veranstalterin Katrin Hiersche hat das Konzept der 8. Ausgabe der beliebten Networking-Plattform um eine Reihe von interessanten Vorträgen und eine anregende Podiumsdiskussion erweitert.

Das NaturkosmetikCamp bietet erstmals auch eine Mischung aus Expertenvorträgen, Analysen und Trends, sowie Daten und Fakten der Branche. So wird Branchenexpertin Mirja Eckert von The New einen Impulsvortrag halten zum Thema „Your future customer. Neue Wege der Zielgruppenansprache in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels“.

Bei Dipl. Ing. Carolina E. Schweig, Verpackungsmaterial- & Technologie-Spezialistin mit Fokus Nachhaltigkeit, geht es um „Sustainable Packaging as THE future USP”. Dieses Thema wird anschließend mit den Teilnehmer:innen in einem Workshop vertieft. Die Keynote des Autors, Kommunikationsberaters und Umdenkmentors Martin Matheo Doeller greift schließlich das Thema Positionierung auf und liefert Best Practice Beispiele sowie Ansätze aus der Branche.

Außerdem erhält Female Empowerment Raum beim NaturkosmetikCamp 2023: In einer internationalen Podiumsdiskussion geben Gründerinnen und Branchenexpertinnen Einblicke in ihre Arbeit und die Entwicklung innerhalb der Natur- und Biokosmetikbranche. Die für den Camp-Charakter typischen, von Teilnehmern eingebrachten Themen und Diskussionsgrundlagen bleiben wie bisher fester Bestandteil der Veranstaltung und runden das Programm ab. Themen-Einreichungen sind ab sofort an office@naturkosmetikcamp.de möglich.

Weitere Informationen, das detaillierte Camp-Programm und Anmeldung unter: www.naturkosmetikcamp.com