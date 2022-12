WILLKOMMEN IN GIVENCHYS „WINTERWUNDERLAND“

Die Weihnachtssaison ist auf Roblox eröffnet!

Im vergangenen Juni wagte Givenchy Parfums, ein Pionierhaus in der digitalen Welt, den Schritt auf die Metaverse-Plattform mit 55 Millionen täglich aktiven Nutzern. Diesen Winter verwandelt es das Givenchy Beauty House in ein „Winter Wonderland“, ein Universum, das direkt von dem der Ende 2022 geschaffenen Givenchy-Verkaufsstellen inspiriert ist. So feiert das Haus das Jahresende mit einem Markenerlebnis, das sowohl physisch als auch virtuell ist und es jedem ermöglicht, die emblematischen Produktlinien (wieder) zu entdecken.

Das Givenchy „Winter Wonderland“-Erlebnis kann auf der Roblox-Plattform aufgerufen werden: roblox.com/games/9249776514/Givenchy-Beauty-House. #GivenchyBeautyHouse #GivenchyOnRoblox