Mit der Kraft der eigenen Gedanken entspannen? Ja, mit etwas Routine in Autogenem Training funktioniert das. Die speziellen Übungen helfen nicht nur beim Stressabbau, sondern auch bei Schlafproblemen.

Jeder kennt Stresssituationen, privat wie beruflich. Probleme, die einem den Schlaf rauben, die den Blutdruck steigen lassen und das Herz zum Rasen bringen. Mit Autogenem Training kann man zwar keine Probleme lösen, aber gegensteuern und relativ schnell wieder runterkommen und gelassener werden. Und man braucht weder ein großartiges Equipment dafür, noch endlos viel Zeit. Die Entspannungsübungen können ohne fremde Hilfe gemacht werden. Wichtig sind ein freundlicher, ruhiger Raum, eine Matte, eine Sitzgelegenheit – und Kreativität. Denn die Entspannung wird aus unserem Innern selbst erzeugt und nicht durch äußere Einflüsse gelenkt.

Wenn Sie diese Voraussetzungen geschaffen haben, gilt Ihre Aufmerksamkeit nun ganz und gar Ihrem Körper. Sie geben ihm eine Art Anweisung – die sogenannte Selbstsuggestion. Die Gedanken werden auf eine bestimmte Körperregion sowie eine körperliche Reaktion fokussiert, die dann durch die bloße Einbildung tatsächlich eintritt. Bei der „Wärmeübung“ etwa wird Ihr Arm oder Bein ganz warm, nur weil Sie es Ihrem Körper „befehlen“. Das ist anfangs etwas ungewohnt und vielleicht kommt es Ihnen komisch vor, aber Sie werden bald merken: Es klappt.

Neben der Schwere- und der Wärmeübung gibt es weitere Übungen, die alle dazu dienen, den Körper zu entspannen. Nach einiger Zeit des Trainings wird sich das Empfinden von Wärme und Schwere schneller einstellen und sich auf den ganzen Körper ausweiten. Weitere Übungen beziehen den Atem, das Herz und andere Körperbereiche mit ein. Die Konzentration auf einzelne Körperteile beeinflusst das vegetative Nervensystem positiv. Am besten ist es, die Übungen sowohl im Sitzen als auch im Liegen durchzuführen. Jede Übung beginnt mit einer Einleitung, die dabei hilft, in Ruhe anzukommen. Es kehrt Ruhe ein, Ruhe in Dir und Ruhe um Dich herum. Die Gedanken ziehen dahin, sie kommen und sie gehen, wie von selbst. Du bist ganz ruhig und entspannt.

Übungen und Tipps zum Thema in der SPA inside 6_2022