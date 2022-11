24 Empfehlungen für ein gesundes und glückliches Leben

Schenken und beschenkt zu werden gehört zu den freudigsten Ritualen der Weihnachtszeit. Mit großer Freude schenke ich Ihnen meinen Me-Time-Adventskalender für einen gesunden und genussvollen Alltag.

Die Natur zieht sich zurück und auch wir verlagern unsere Aktivitäten von draußen nach drinnen. Wir zelebrieren Gemütlichkeit, Harmonie und vor allem Genuss. Die Vorfreude ist groß auf die jährlichen Traditionen und Familien-Rituale in der Advents- und Weihnachtszeit. Lassen wir es uns also richtig gut gehen. Wie das im einzelnen aussieht, entscheidet jeder selbst. Doch gerade um die Weihnachtszeit kann der individuelle Energie-Balance-Akt im wahrsten Sinne des Wortes zum Akt werden. Hier setzen meine Empfehlungen an. Mein Me-Time-Adventskalender soll Ihnen und Ihren Liebsten die Ayurveda Ess- & Self-Care-Kultur für einen glücklichen, gesunden und genussvollen Alltag näher bringen. Oft sind es kleine Veränderungen, die den Unterschied machen und dafür sorgen, dass Sie sich wohler fühlen. Probieren Sie meine Empfehlungen aus und genießen Sie sie – jeden Tag im Dezember und darüber hinaus.

INSIDE beauty stellt Ihnen ab dem 1. Dezember jeden Tag eine neue Empfehlung des Me-Time-Adventskalenders auf der Homepage vor.

„Ich wünsche uns allen ein genussvolles, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise unserer Liebsten. Lassen wir es uns richtig gut gehen – dann erwischt uns der Winterblues nicht. Genießen Sie das Hierund Jetzt ganz bewusst, um leicht in den neuen Tag zu starten.“

For your daily Smile

Agnes Ada Herzog

Ayurveda Business Health Coach

www.businesshealth-coach.com