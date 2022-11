Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür und in Deutschland zählen die besinnlichen Feiertage zum Jahresende nach wie vor zu den beliebtesten Reisezeiträumen.

Dies lässt sich aus den Ergebnissen der diesjährigen Reisetrends-Umfrage für 2023 des führenden Online-Anbieters für Individualreisen Tourlane in Verbindung mit der Datenplattform YouGov ablesen. Die Studie, an der 1.056 Personen im Alter von 18 bis 66+ Jahren teilnahmen, zeigt auf, dass 25 % der befragten Deutschen dieses Jahr über Weihnachten und Silvester eine Reise geplant haben und enthüllt weiterhin: 30 % der Deutschen verreisten ebenso während der Corona-Pandemie zur Weihnachtszeit. Auch im neuen Jahr setzt sich die zurückgewonnene Reisefreudigkeit der letzten Monate fort, so der Ausblick der Reiseexperten auf 2023.

Doch welche Reiseziele stehen bei den Deutschen nächstes Jahr ganz oben auf der Wunschliste?

Europa ist Trendsieger – Deutschland, Frankreich und Italien sind die beliebtesten Nahreiseziele für 2023; dicht gefolgt von Spanien, Griechenland, England und Kroatien.

Die Top 3 der Fernreiseziele bilden Botswana, Costa Rica und die Dominikanische Republik.

Alle Details der Umfrage finden Sie auf www.tourlane.de