DÜFTE DES JAHRES IN KÖLN GEKÜRT

Die Fragrance Foundation Deutschland zeichnete im Rahmen einer Gala in den Kölner RTL-Studios die Gewinner des 30. Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS aus. Moderiert wurde das Event von Frauke und Nele Ludowig.

Am 17. November wurde in Köln zum 30. Mal der Deutsche Parfumpreis DUFTSTARS vergeben. Die Verleihung der wichtigsten Auszeichnung der deutschen Kosmetikbranche fand im Studio 5 der RTL-Studios statt und wurde auf live.duftstars.de gestreamt.

Welches sind die Düfte des Jahres 2022? Die Gewinner sehen Sie unten.

Als PreispatInnen der DUFTSTARS wirkten auch 2022 wieder zahlreiche Prominente mit. Im Kölner Studio waren die Moderatorinnen Jana Ina Zarrella und Amira Pocher vor Ort. Per Live-Schalte meldete sich ihre Kollegin Sonya Kraus als Preispatin aus der Sephora Parfümerie in Frankfurt. Aus der Münchener Parfümerie Brückner Bublitz waren Model und Influencerin Cathy Hummels sowie der Parfümeur Erwin Creed, ein Mitglied der Gründerfamilie des Parfumhauses Creed, zugeschaltet. In den Schuback Parfümerien in Hamburg war der Make-up & Hair Artist Boris Entrup dabei und in Berlin stand Model Elena Carrière im Flaconi Store vor der Kamera.

Mit dem Persönlichkeitspreis wurde der französische Parfümeur Francis Kurkdjian geehrt. Von ihm stammen zahlreiche erfolgreiche Duftkreationen wie „Le Mâle“ (Jean Paul Gaultier), „Le Parfum“ (Elie Saab) oder „Oud Satin Mood“ (Maison Francis Kurkdjian).

„Die Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS als Live-Stream hat sich als zeitgemäße Präsentationsform und perfekte Symbiose aus analogem und digitalem Format erwiesen“, so Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland. „Auf diese Weise ist dieses besondere Event, bei dem die besten Düfte des Jahres ausgezeichnet werden, für ein breites Publikum unmittelbar erlebbar. Die innovative Inszenierung und die sehr zugängliche, persönliche Art von Frauke und Nele Ludowig sowie nicht zuletzt die Präsenz der zugeschalteten PreispatInnen und PreisträgerInnensorgten dafür, dass die aktuellen Spitzenleistungen der Duftkunst gebührend gewürdigt werden konnten. Ich danke allen, die die reibungslose Durchführung der 30. DUFTSTARS-Verleihung ermöglicht und dieses Event durch ihr besonderes Engagement zu einem echten Ereignis und einmaligen Erlebnis gemacht haben. Darüber hinaus gratuliere ich allen Nominierten und Gewinnern der DUFTSTARS 2022 zu dieser besonderen Ehrung.“

Die Entscheidung, welche nominierten Parfumkreationen in den Kernkategorien ausgezeichnet wurden, fällte im Vorfeld eine knapp 250-köpfige Branchenjury per Briefwahl unter notarieller Aufsicht.

Der von der Fragrance Foundation Deutschland in diesem Jahr erstmals verliehene „Green Award“ ging an den Hej:Pure-Duft „Pure Wood“, während „Aqua Universalis Cologne Forte Eau de Parfum“ von Maison Francis Kurkdjian zum besten „Artistic Independent Perfume“ gekürt wurde.

Darüber hinaus wurden Publikumspreise verliehen. Am Voting hatten sich rund 30 000 KonsumentInnen beteiligt. Ihre Wahl fiel bei den Damendüften auf „Flora Gorgeous Gardenia“ (Gucci) und bei den Kreationen für Herren auf „Luna Rossa Ocean“ (Prada). Die Entscheidung über das „Beste Flakon-Design“ fällte ebenfalls das Publikum. Hier ging die Trophäe an „Perfect“ von Marc Jacobs. In der Kategorie „Bester Werbespot“ wurde der Clip zu „Miss Dior Eau de Parfum“ (Dior) gekürt und beim „Besten Anzeigenmotiv“ gewann erneut Guccis „Flora Gorgeous Gardenia“.

„Die DUFTSTARS 2022 spiegeln in eindrucksvoller Weise die enorme Vielfalt der besten Düfte des Jahres wider“, erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland. „Deutlich wird zudem, dass auch die Parfümerie immer nachhaltiger wird. Dem tragen wir u.a. mit der erstmaligen Verleihung des ‚Green Award‘ Rechnung. Sowohl spannende Innovationen als auch etablierte Namen und Marken unter Gewinnern und Nominierten unterstrichen zudem das in allen Kategorien hohe Qualitätslevel.“ www.duftstars.de

Die Gewinner 2022

BESTER WERBESPOT

DIOR Miss Dior Eau de Parfum

BESTES ANZEIGEN-MOTIV

GUCCI Flora Gorgeous Gardenia

PERSÖNLICHKEITSPREIS

FRANCIS KURKDJIAN

(Foto: Francois Roelant)

Impressionen

Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland, und Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland, begrüßten alle Gäste. Hier mit Moderatorin Frauke Ludowig, die charmant durch den Abend führte, unterstützt von ihrer Tochter Nele. (Photos by Andreas Rentz/Getty Images, Katrin Hauter for Fragrance Foundation)

Per Live-Schalte meldete sich Sonya Kraus als Preispatin aus der Parfümerie Sephora in Frankfurt/Main

Live-Schalte von der Schuback Parfümerie in Hamburg, u.a. mit Make-up & Hair Artist

Boris Entrup (Photos: Andre Mischke/Fragrance Foundation)

Superstimmung im Berliner Flaconi Store

Jubel in der Münchner Parfümerie Brückner Bublitz über die Auszeichnung von Creed Silver Mountain Water als bester Klassiker bei den Herrendüften. Links: Gabi Gilles und Ann-Christin Witte von der Nobilis Group. (Photo: Fragrance Foundation/Jessica Maiwald)

Als Preispatin im Düsseldorfer Douglas House of Beauty wirkte InfluencerinTara Tut mit