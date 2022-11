Die aktuelle Situation wird Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft haben. Viele wollen lokal einkaufen, sich aber online Ideen holen Esist zu erwarten, dass die politische und wirtschaftliche Situation spürbare Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft haben wird. Zum einen wird angenommen, dass das Weihnachts- Shopping früher beginnt, zum anderen gehen viele Konsumenten davon aus, dass ihr Budget, im Vergleich zum Vorjahr, mäßig bis signifikant sinken wird. Viele Konsumenten hoffen darauf, in der Zeit nach Weihnachten besonders viel für ihr Geld zu bekommen. Im Trend liegen in diesem Jahr deshalb vor allem nützliche, nachhaltige, einzigartige und selbstgemachte Geschenke, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis versprechen sowie ansprechende Geschenk-Gutscheine. Viele haben sich vorgenommen, in der Weihnachtszeit den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, erhoffen sich aber online Inspiration, Information und das eine oder andere Schnäppchen zu entdecken. Auf deinen Social-Media-Kanälen kannst du deine Kunden auf die Weihnachtszeit einstimmen, Geschenkideen teilen und Kunden zum Besuch im Geschäft animieren. Mit einem energiesparenden und nachhaltigen Deko-Konzept bist du dabei in diesem Jahr auf Kurs.

Hier ein paar Ideen fürs Weihnachtsgeschäft

Stelle Geschenkideen und Sets nach Alter, Beziehung oder Interessen zusammen – fotografiere sie als Flatlays (von oben fotografiert) für deine Beiträge, stelle sie in Videobeiträgen oder Reels einzeln oder als Paket vor und präsentiere sie auch im Laden.

Hybrid-Shopping-Profis zeigen im Video online auch, wo die Produkte im Laden stehen und haben für die Kundschaft im Geschäft ansprechende Aufsteller mit Links (z.B. QR-Codes) zu den eigenen informativen Produktbeiträgen parat.

Gibt es ein Produkt oder eine Marke des Tages oder der Woche, für die du eine spezielle Weihnachtspromotion im Geschäft anbietest? Berichte darüber in deinen Stories, um Menschen ins Geschäft zu holen.

Lassen sich deine Produkte mit tollen DIY-Ideen verbinden und aufwerten? Kannst du mit ansprechenden Verpackungen die Wertigkeit der Geschenke steigern? Zeig es in Reels!

Biete Produktsets, zu denen du ein passendes (kostenfreies) Online-Event oder exklusiven Content anbietest, um die Wertigkeit zu steigern. Gut gemacht bieten sich diese Events auch als Up- und Cross-Sell-Möglichkeit an.

Drehe ein schönes Video für alle, die in diesem Jahr einen Geschenk- Gutschein für dein Geschäft erhalten. Stelle dich, dein Team, dein Geschäft und deine Philosophie kurz vor. Das schafft Vorfreude und wertet Geschenk-Gutscheine auf. Am besten, du legst dem Gutschein einen Link oder QR-Code zum Video bei.

Biete vielfältige, hybride Beratungs- und Abholvarianten an, z. B. Online shoppen, im Geschäft verpacken lassen und dort abholen – oder im Geschäft shoppen, verpacken lassen und geliefert bekommen.

Stimme deine Kunden online auf die Weihnachtszeit ein und animiere sie damit zu einem Besuch im Geschäft!

Jessica Hilberath führt Interessierte

an das Thema Social-Media-Marketing

heran. Über ihre Agentur übernimmt sie

auch Aufbau und Pflege deiner Social-

Media-Kanäle. www.setupcoach.de