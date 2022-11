Das ist mal eine Punktlandung und zwar in einer der schönsten Regionen dieser Erde: Eine Reise auf die Malediven ist der Inbegriff von Traumurlaub. Palmengesäumte Inseln mit puderweißem Sandstrand umgeben von türkisblauem Wasser, badewannenwarm. Einfach eintauchen und den bunten Fischen hinterher schwimmen, sich treiben lassen … pures Glück ist das.

SPA inside Autorin Nina Zeller genoss das Inselglück im Jumeirah Maldives Olhahali

Yoga auf einer einsamen Sandbank im Jumeirah. Wer „Once in a Lifetime“-Erlebnisse sammelt, ist im neuen Jumeirah Maldives Olhahali Island bestens aufgehoben. Das Ende 2021 eröffnete Resort im Nord-Male-Atoll liegt knapp 60 Minuten per Speedboat vom Flughafen entfernt und bietet zig unvergessliche Aktivitäten – vom Floating Breakfast im Privatpool seiner Villa, einem Open-Air-Kinoabend unter dem Sternenhimmel bis hin zum Yoga-Kurs bei Sonnenuntergang auf einer Sandbank inmit­ten des Indischen Ozeans.

Kreiert werden diese unbezahlbar schönen Momente vom top geschulten Service-Team mit großer Leidenschaft. Eine solche Passion findet sich auch im Kulinarik-Konzept unter Küchenchefin Taylor Shearman wieder: Vier verschiedene Restaurants sorgen für geschmackliche Abwechslung – von mediterraner bis peruanisch-japanischer Küche. Unbedingt probieren sollte man das getrüffelte Thunfisch-Ceviche im Kayto! Wer mag, kann Frühstück, Lunch und Dinner auch auf seiner privaten Dachterrasse genießen. Diese ist eine Besonderheit aller 67 lichtdurchfluteten Villen, Residences und Penthouses im neuen Jumeirah Maldives Olhahali und kann sogar für entspannende Massage-Einheiten genutzt werden. Das weitere Angebot des Talise Spa umfasst the­rapeutische Behandlungen, Entspannungsrituale für Paare und luxuriöse Facials. Ebenfalls vorbildlich auf der sechs Hektar großen Privatin­sel ist das umfangreiche Fitness-Programm des 5-Sterne-Hotels – ob an Land (Tennisplatz, Fitnessraum) oder im Was­ser (Kanu, Windsurfing). Für den Erhalt der farbenfrohen maledivischen Meereswelt setzt sich das Jumeirah Maldives Olhahali übrigens ebenfalls mit viel Hingabe ein. So können Gäste im Rahmen eines Korallen-Restaurierungsprogramms abgebrochene, aber noch lebende Korallenreste an einem Gitter befestigen, das dann auf dem Meeresboden versenkt wird, damit daraus ein neues Riff wachsen kann. www.jumeirah.com

