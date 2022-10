Mäurer & Wirtz erneut ausgezeichnet

Vom Magazin „Brigitte“ das zweite Jahr in Folge prämiert Mäurer & Wirtz gehört zu den „Besten Unternehmen für Frauen“

Was macht einen guten Arbeitgeber aus – und das auch für Frauen, die immer noch häufiger als Männer einer privaten und beruflichen Doppelbelastung ausgesetzt sind? Deren Gehälter und Karriereperspektiven weiterhin gesellschaftlich heiß diskutiert werden? Bei einem Frauenanteil von über 70 Prozent in der Belegschaft stellt sich das Beauty-Unternehmen

Mäurer & Wirtz diesen Fragen in besonderem Maße. Und das macht sich bemerkbar: Der Mittelständler wurde erneut als eines der „Besten Unternehmen für Frauen“ von dem Frauenmagazin „Brigitte“ ausgezeichnet. Von insgesamt 281 teilnehmenden Firmen erzielten 167 Bestwertungen – Mäurer & Wirtz gehört auch in diesem Jahr mit 4 Sternen dazu. Ein großartiges Ergebnis, denn während „Vereinbarkeit“ und „Flexibilität“ schon im Vorjahr die volle Punktzahl erzielten, konnte der Dufthersteller nun auch in den Kategorien „Transparenz“ und „Gleichstellung“ den Highscore knacken und jeweils einen Punkt hinzugewinnen.

