Swissôtel Hotels & Resorts kündigt die Erneuerung ihrer jährlichen Spendenaktion zur Unterstützung der Stiftung SOS-Kinderdorf an. Unter dem Claim „A Worthwhile Stay“ trägt die Marke dazu bei, dass bedürftige Kinder und Jugendliche mit der Fürsorge aufwachsen, die sie brauchen.

Teilnehmende Swissôtel-Häuser spenden auf ausgewählte Aufenthalte 10 US-Dollar an SOS-Kinderdorf. Zusätzlich gehen im November fünf Prozent aller Einnahmen der „Swissôtel At Home“-Boutique an die Organisation. In der Schweiz ist das Swissôtel Kursaal Bern an der Aktion beteiligt.

„Swissôtel ist seit 23 Jahren ein treuer Partner und wir freuen uns sehr, dieses Jahr eine weitere gemeinsame Kampagne zu starten“, sagt Markus Siegfried, Corporate Partnerships bei SOS-Kinderdorf Schweiz.

Das Engagement zahlt sich aus: Studien haben gezeigt, dass die Bemühungen vom SOS-Kinderdorf eine tiefgreifende Wirkung auf die Kinder hat – nicht nur unmittelbar, sondern auch auf die kommenden Generationen. Von den ehemaligen SOS-Kinderdorf-Programmteilnehmenden, die später Eltern geworden sind, konnten etwa 90 Prozent den Kreislauf von Trennung und Verlassenheit durchbrechen. Zudem fühlen sie sich in ihren Grundbedürfnissen wie Unterkunft, gute Ernährung und Gesundheit abgesichert. 80 Prozent erleben soziales und emotionales Wohlbefinden und fühlen sich sicher vor Diskriminierung und anderen Gefahren. Mehr als die Hälfte ist auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich und verdient einen angemessenen Lebensunterhalt, wobei viele ehemalige Programmteilnehmende inzwischen eine Anstellung in Swissôtel-Häusern auf der ganzen Welt gefunden haben

„Wir sind davon überzeugt, dass alle Kinder die gleiche Chance haben sollten. Deshalb unterstützen wir SOS-Kinderdorf schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Herzblut“, so Alex Schellenberger, Chief Brand Officer bei Accor.

In diesem Jahr hat sich Swissôtel zum Ziel gesetzt, mit dem Paket „A Worthwile Stay“ genug Geld zu sammeln, um 24.000 gesunde Mahlzeiten an bedürftige Familien zu verteilen.

www.sos-childrensvillages.org, www.swisshotel.com