Maike Kiessling übernimmt die Position des General Manager DACH der Estée Lauder Companies Inc.

Zum 1. September 2022 wurden die drei strategisch wichtigen Tochtergesellschaften der Estée Lauder Companies Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer neuen EMEA-Region vereint. Ein wichtiger Schritt für Estée Lauder Companies Europe, da das Unternehmen durch die Schaffung einer DACH-Führungsrolle künftige Wachstumschancen in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld noch effektiver nutzen und die lokale Relevanz in den einzelnen Ländern weiter steigern können wird.

Die Position des General Manager DACH sowie die Leitung der deutschen Niederlassung hat Maike Kiessling übernommen. Sie wird direkt an die EMEA-Region berichten. In ihrer neuen Funktion wird sie für die strategische Ausrichtung der DACH-Region für alle Marken und Unternehmensbereiche verantwortlich sein.

„Maikes strategische, verbraucherzentrierte Denkweise, ihre Expertise in allen Vertriebskanälen und ihre herausragenden Führungsqualitäten machen sie zur idealen Besetzung für diese Aufgabe“, so Nadine Graf, Senior VicePresident, EMEA.

Maike Kiessling kann auf eine Erfolgsbilanz von 38 Jahren in der Kosmetikbranche in globalen, regionalen und lokalen Funktionen in Marketing, Kommunikation und Management in verschiedenen Märkten und im Travel Retail zurückblicken.

Sie startete ihre Karriere als Education Director bei Estée Lauder Companies in Deutschland und war von 1992 bis 2011 in verschiedenen Positionen bei der La Prairie Group aktiv, bevor sie 2011 als Senior Brand Director für die Marken Estée Lauder und Tom Ford Beauty EMEA mit Sitz in Paris in das Unternehmen zurückkehrte. 2016 wechselte sie als General Manager Schweiz nach Zürich, wo sie maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitrug und die Schweizer Niederlassung erfolgreich weiterentwickelte. www.elcompanies.com