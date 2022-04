Fortbildung mit erfahrenen Trainern zu einem attraktiven Preis – so lässt sich das Format VKE-Campus des VKE Kosmetikverbands beschreiben. Das Online-Training „Verhandlungs-Quickie“ richtet sich an alle, die mit externen Partnern oder auch an Schnittstellen im Unternehmen Konflikte lösen, potenziellen Konflikten vorbeugen oder Win-Win-Lösungen erzielen wollen.

Sie lernen, dass aktives Zuhören etwas anderes ist als „klein beigeben“ und wie Sie dadurch Ihre Verhandlungsposition stärken können.

Sie lernen, Ihre Argumente zu sortieren und zu strukturieren und an der richtigen Stelle zu platzieren. Sie lernen, anhand eines simplen und sehr intuitiven Modells, wie Sie mit verschiedenen Kommunikationsansätzen spielen können, ohne sich für Sie unpassende Sätze antrainieren zu müssen.

Katrin Seifarth

Trainerin ist Katrin Seifarth, diplomierte Betriebswirtin, systemisch-konstruktivistischer Coach, zertifizierter NLP-Master, Wingwave®-Coach und Mimikresonanztrainerin. Eine Frau der Praxis mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im leitenden Management und als Business- und Lifecoach. Bei ihren Coachings und Workshop-Moderationen legt sie Wert auf sofort umsetzbare und nachhaltige Ergebnisse.

Ihr Schwerpunkt besteht darin, unbewusste Denk- und Verhaltensmuster beim Einzelnen und in Teams bewusst zu machen, Blockierendes zu lösen und ungenutzte Potenziale zu heben. Sie ist überzeugt: „Erfolg kann erst entstehen, wenn Sie Erfolgsbremsen und hinderliche Überzeugungen bei sich auflösen sowie bei anderen erkennen und wertschätzend damit umgehen“.

Termin: 09. Mai 2022, 16 bis 17:30 Uhr

Teilnahmegebühr

75,00 Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Infos, Rückfragen und Anmeldung per Mail an exner@kosmetikverband.de

www.train-effect.de