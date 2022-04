Puristisches Design, faszinierende Düfte

Die Premiummarke LEGENDÄR steht für markante Designobjekte, die traditionelle Handwerkskunst und hochwertige Materialien in sich vereinen. Unverfälschtes Leder aus der Toskana ist Hauptwerkstoff der Hamburger Produktschmiede. Die beiden Unisex-Parfums Bigarade Santal und Juniper Leather tragen die Einzigartigkeit und die Faszination der Premiummarke in sich.

Puristisches Design und Freude an der Schönheit der Dinge zeichnen die Produkte von LEGENDÄR aus. Geleitet von dem Gedanken, dass sie stets aufs Neue die Sinne anregen. Als persönliche Objekte des täglichen Gebrauchs, die gut aussehen, sich gut anfühlen und gut riechen. Besonders intensiv erlebbar ist dies mit den Lederaccessoires von LEGENDÄR. Gefertigt aus feinstem toskanischem Rindvollleder, das nach traditioneller Handwerkskunst pflanzlich gegerbt wird. Bei der Premiummarke wird besonderer Wert darauf gelegt, dass das Leder unbehandelt bleibt und dadurch seinen unverfälschten Charakter behält. Falten, kleinere Schrammen sowie unterschiedliche Farbnuancen betonen die Einzigartigkeit dieses Naturmaterials, das mit der Zeit eine Patina entwickelt und jeden Tag an Schönheit gewinnt

Ein Klassiker der Parfümerie als moderne Unisex-Düfte neu definiert

Dieses Zusammenspiel von Purheit und Individualität stand auch im Mittelpunkt der Kooperation von LEGENDÄR mit der Star-Parfümeurin Lyn Harris für die beiden Parfums Bigarade Santal und Juniper Leather. Der Duft von Leder hat eine lange Geschichte und gilt als eine der ursprünglichsten Noten der Parfümerie. Lyn Harris löste sich von allen Konventionen und erschuf zwei Eaux de Parfum, die die olfaktorische Anziehung und Faszination von Leder ganz unterschiedlich interpretieren.

Bigarade Santal ist ein klare und zugleich komplexe Komposition aus Bitterorange, Grapefruit, Bergamotte, Vetiver, Sandelholz, Zedernholz, Rose, Moschus sowie einem Hauch Birkenteer und Kardamom. Die Idee von besonders weichem und anschmiegsamen Leder prägt den Charakter dieser hochwertigen Komposition, die sich unaufdringlich mit der Haut verbindet, lange anhält und dabei Klarheit und Frische bewahrt.

Juniper Leather fasziniert Frauen wie Männer gleichermaßen. Parfümeurin Lyn Harris dachte auch hier die sinnliche Anziehungskraft des Naturmaterials neu und erschuf ein raffiniertes Zusammenspiel von Birke, Wacholder und Myrte, durch das Leder zeitgemäß interpretiert wird. Gepaart u.a. mit Lavendel, Iris, Rose, Vetiver, Eichenmoos, Patschuli, Papyrus und Aldehyden entstand ein ebenso anregender wie sinnlicher Duft. Seine vielschichtige Komposition enthüllt er nach und nach.

Mit den beiden Unisex-Düften Bigarade Santal und Juniper Leather lässt sich die Faszination der Marke LEGENDÄR mit allen Sinnen erleben.

Gelebtes Leder

Mit Parfümeurin Lyn Harris sprachen wir über die von ihr kreierten Düfte und die Rolle von Leder in der modernen Parfümeurskunst:

Wie sind Sie bei der Kreation vorgegangen?

Ich habe mich vom Duft der LEGENDÄR Lederprodukte inspirieren lassen und daraus einen Lederakkord erschaffen. Unter anderem durch den Einsatz von Birkenteer, Aldehyden, Wacholderholz und Moos. Sorgfältig ausbalanciert und mit Aldehyden verschmolzen, um das Element des „gelebten Leders“ hervorzubringen. Zusätzlich setzte ich auf eine besondere Rosenmischung, um dem Leder einen Hauch von Sanftheit zu geben. Leder in Parfums ist heutzutage wieder besonders gefragt.

Was macht Lederdüfte zu zeitlosen Klassikern?

Leder wird einfach nie langweilig. Es kommt immer darauf an, wie der Parfümeur es interpretiert. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Olfaktorisch gesehen hat Leder für mich etwas Sauberes und Warmes, Holziges und Raffiniertes.

Weshalb haben Sie die Eaux de Parfum von LEGENDÄR als Unisex-Düfte kreiert?

Ich glaube an die Freiheit, einen Duft für sich zu wählen, der die Persönlichkeit betont. Dabei sollte nicht das Geschlecht im Vordergrund stehen, sondern der individuelle Charakter.

Schuf für die Marke LEGENDÄR einen eigenen modernen Lederakkord: Star-Parfümeurin Lyn Harris

