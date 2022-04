ALZOE – immer schön natürlich bleiben

Wahre Naturkosmetik sollte das halten, was ihr Name verspricht: volle Natürlichkeit. Aber muss man deshalb Abstriche in Sachen Wirksamkeit machen? Nicht wenn es nach ALZOE geht, denn hier kommt zusammen, was zusammengehört – die Produkte des Herstellers sind das Ergebnis jahrelanger Expertise in Sachen Hautpflege und dem Besten, was die Natur zu bieten hat. Wir stellen zwei unserer Favoriten vor: Das Arganöl, auch flüssiges Gold Marokkos genannt, und die Mohnseife, eine maritime Brise mit Peeling-Effekt.

Goldene Wohltat

Aus den Kernen marokkanischer Argan-Nüsse von bester Qualität gewonnen, überrascht das naturreine Öl mit vielen Talenten: Die enthaltenen Sterole stabilisieren die Barrierefunktion der Haut. Reich an Vitamin E schützt es die Haut zudem vor freien Radikalen. Regelmäßig angewendet beugt es, der Hautalterung vor und kann sogar Pigmentflecken lindern.

Pflege-Highlight

Die in der Seife enthaltenen kleinen Mohnsamen peelen die Haut, regen die Durchblutung an und hinterlassen ein geschmeidig glattes Hautgefühl. Die blaue Tonerde wirkt zusätzlich glättend. Mandelöl und Sheabutter schenken der Haut Feuchtigkeit.

