Digitale Parfummarke THE SCENTIST feiert Premiere

Kölner Start-up-Unternehmen will Duftmarkt revolutionieren

Auf der Kölner Hohe Straße hat das Start-up „The Scentist“ seit Anfang April 2022 ein digitales Parfum-Labor eingerichtet. Der Pop-up Store (noch bis 4. Mai) agiert dabei wie eine digitale Space-Station, in der Duftbegeisterte, parallel zur Website www.thescentist.com, edle Duftingredienzien schnuppern und ein eigenes Parfum selbst entwickeln und in Auftrag geben können. Jede Duft-Kreation von The Scentist ist maßgeschneidert – handmade in Cologne, und kann selbstverständlich nachbestellt werden.

Das Herzstück von The Scentist ist ein sich kontinuierlich veränderndes, selbstlernendes und auf künstlicher Intelligenz basierendes System, das sich ständig weiterentwickelt

Anhand eines speziell entwickelten, bildbasierten, digitalen Persönlichkeitstests schafft die digitale The Scentist-Technologie einen individuellen Code für das eigene maßgeschneiderte Parfum. Für ein Dufterlebnis – „… so außergewöhnlich und wunderbar wie jeder Mensch“, sagt The Scentist Start-up Entwickler Daniel de Sain.

„Der Pop-up Store hier zeigt, wie wir digitale Parfum-Kompetenz stationär umsetzen. Mit The Scentist als ‚Shop im Shop‘-System kann der stationäre Parfümerie-Handel auch im Laden ein neues, interessantes Parfum-Erlebnis anbieten.“ www.thescentist.com

The Scentist Pop up Store in Köln, Foto: rpt