Effektive Lösungen für Markenaufbau und Distribution

Mit der M4TRINITY gründete Michael Schummert ein neues Consulting und Investment Unternehmen für Beauty, Healthcare und Wellness mit Sitz in Berlin. In diesen drei Geschäftsfeldern will der Beauty Accelerator effektive Lösungen für Markenaufbau, Distribution und Investoren-Fit schaffen. Schummert sieht hier Bedarf: „Viele aussichtreiche Beauty-Innovationen und Markenkonzepte unterschätzen die Gründungsphasen und die Distribution über skalierfähige Vertriebskanäle und internationale Schlüssel-Märkte. Wir möchten aussichtreiche Beauty Start-ups auf dem Weg zum erfolgreichen globalen Player von Morgen unterstützen.“

Das M4TRINITY Netzwerk umfasst Experten in allen relevanten Spezialgebieten, ausgewählte Lohnfertiger für alle Beauty-Kategorien made in Germany, spezialisierte Agenturen sowie Business Angel und strategische Investoren. Michael Schummert bleibt der BABOR BEAUTY GROUP als Präsident und Botschafter für deren Private Label Division verbunden. Mit M4TRINITY schlägt er zusätzlich sein eigenes unternehmerisches Kapitel auf. Mehr auf

www.m4trinity.de