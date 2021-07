App erkennt Kosmetikinhaltsstoffe

Die Cosmile-App ist eine laut Anbieter neutrale und unabhängige Einkaufshilfe für kosmetische Produkte. Auf der Grundlage einer kontinuierlich aktualisierten Datenbank mit nahezu 30.000 Inhaltsstoffen (gemäß INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) stehen Informationen zur Zusammensetzung von Produkten digital zur Verfügung. Die App ist dynamisch – sie wird ständig um Produkte und die jeweiligen INCI-Informationen erweitert.

Bisher wurden die Produktinformationen mit Cosmile durch das Scannen des Strichcodes am Produkt identifiziert und Erläuterungen zu den Inhaltsstoffen (INCIs) stehen dann zur Verfügung. Nun hat die Cosmile zusätzlich Lesen gelernt. Mit der Option „INCI reader“ werden via Texterkennung die Inhaltsstoffe ausgelesen. Wer direkt nach Informationen zu einem Inhaltsstoff suchen möchte, kann die INCI-Bezeichnung in einer Text-Suchmaske eingeben. Mit dem neuesten Update wird die Cosmile-App mehrsprachig, aktuell Deutsch und Englisch.

Das Verbraucherinteresse an Natur- und Biokosmetik wächst stetig. Da ist es nur konsequent, wenn die entsprechenden Produktinformationen auch in der Cosmile-App präsent sind.

Die Cosmile-App kann sowohl für iOS- als auch für Android-Betriebssysteme im Apple-App-Store und unter Google Play kostenfrei heruntergeladen werden. www.cosmile.app