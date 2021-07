Kylie Cosmetics schlägt neu auf

Kylie Jenner und COTY bauen ihr Beauty-Imperium weiter aus – mit neuen und verbesserten Formeln, die clean und vegan sind, verpackt in einem neuen Design. Die Produkte der Marke sind für Verbraucher weltweit in den Filialen ausgewählter Einzelhändler und über eine neue Direct-to-Consumer-Website erhältlich, die am 15. Juli live geht.

„Bei der Kreation dieser Linie war es mir besonders wichtig, durchweg cleane Inhaltsstoffe zu verwenden, ohne bei der Performance der Produkte Abstriche zu machen“, sagt Kylie Jenner, die ihr Beauty-Unternehmen 2015 gründete. Zunächst brachte sie die Kylie Lip Kits heraus – eine Kollektion von drei flüssigen Lippenfarben mit den passenden Lip Linern. Seitdem sind zahlreiche Kategorien dazugekommen: Sie lancierte ihre Hautpflegelinie Kylie Skin und machte ihre Kosmetikmarke mit Jahreskollektionen und regelmäßigen Online-Aktionen zur Beauty-Marke mit den meisten Followern weltweit.

Mit dieser Lancierung wird Kylie Cosmetics erstmals weltweit in den Filialen ausgewählter Einzelhandelspartner erhältlich sein, darunter Harrods und Selfridges im Vereinigten Königreich, Douglas in Europa und Mecca in Australien.

„Wir freuen uns sehr, Kylie Cosmetics in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu lancieren und Verbrauchern in unserer Region Kylie Cosmetics als neu formulierte, innovative, cleane & vegane Kosmetiklinie zu präsentieren“, so Yvonne Rostock, Managing Director Coty D/A/CH. Ab dem 15. Juli 2021 ist Kylie Cosmetics auf Douglas.de, Douglas.at und Douglas.ch erhältlich.

https://kyliecosmetics.com/de-de/