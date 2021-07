Die Augen schließen, das feine Meersalz auf der Haut spüren und dabei voller Vorfreude sein – auf die nun folgende Massage. Das neue Spa des Adler Spa Resort Dolomiti in Südtirol bietet das perfekte Ambiente für solch herrliche Verwöhnmomente.

Signor Claudio, Frau Bauer … In der neuen Lobby vom Spa des Adler Resort Dolomiti ist erwartungsvolle Stille. Jeder spitzt die Ohren, dass er auch ja seinen Namen hört, um nach der Begrüßung mit seinem Therapeuten in Richtung der Behandlungsräume zu gehen. Schon einige Minuten vor der vollen Stunde füllt sich der neu gestaltete Wartebereich mit Gästen im Bademantel. Manche trinken noch einen Tee, manche tauschen sich über die gemeinsam erlebte Yogastunde aus oder lassen sich einfach in den hübschen Lounge-Sesseln nieder und genießen die entspannte Atmosphäre.

Das Adler Spa Resort Dolomiti in St. Ulrich hat den Lockdown genutzt, das Spa erweitert und ihm ein schickes neues Outfit verliehen. Sein Design aus heimischen Hölzern wirkt modern und behaglich zugleich. Insgesamt wurden 17 neue Behandlungsräume auf einer Fläche von 800 Quadratmetern geschaffen, mit einer großen Sonnenterrasse und einem Yoga-Pavillon aus massiven Fichtenstämmen von der nahen Seiser Alm.

Duftende Regionen Italiens erleben

Ein Team aus rund 30 Therapeuten und Kosmetikerinnen entwickelt maßgeschneiderte Treatments für jeden Gast, ganz individuell auf seine aktuellen Bedürfnisse abgestimmt. Das Spektrum reicht von alpinen Behandlungen wie dem Südtiroler Heubad oder Arnika-Fango-Packungen bis zum fernöstlichen Ayurveda.

Wer noch ein wenig mehr für sich und seinen Körper tun möchte, der sollte am besten gleich ein Zimmer im Spa Resort Balance buchen. Das ebenfalls zur Adler-Gruppe gehörende Gesundheitshotel ist durch einen kurzen Gang direkt mit dem Adler Dolomiti verbunden. Die Gäste wählen hier aus verschiedenen Gesundheitsprogrammen wie Stressbewältigung, Detox oder Abnehmen und Ernährung und werden von einem Ärzteteam begleitet.

„Natürlich nutzen die Balance-Gäste auch das Angebot unseres neuen Spas hier im Stammhaus Adler Dolomiti“, erklärt mir Sylvia Mittelberger. Die erfahrene Spa-Managerin ist seit 20 Jahren dabei und hat bei der Gestaltung der neuen Räume mitgewirkt. Genauso einbringen konnte sie sich bei der Entwicklung der hauseigenen Adler-Kosmetik- und Spa-Marke: Sieben Pflegelinien fürs Gesicht und neun für die Aktiv-Körperpflege versorgen die Haut mit dem Besten aus der Natur. „Wir hatten die Idee, eine Naturkosmetik zu entwickeln, und haben das gemeinsam mit einem Labor in Trient umgesetzt“, so Sylvia Mittelberger. Dabei war zum einen wichtig, dass regionale Inhaltsstoffe verwendet werden. Zum anderen soll der Gast die drei Regionen Italiens auf der Haut spüren, in denen ein Adler Resort zu finden ist: Nach der Toskana und Südtirol wird 2022 ein neues Hotel auf Sizilien eröffnet werden.

Auf der Terrasse der Spa-Lobby lockt ein schattiges Plätzchen. Doch ich bleibe nach meinem Gespräch mit Sylvia Mittelberger lieber drinnen, denn es ist kurz vor 15 Uhr: Frau Hänig? Ja! Und schon begeleitet mich meine Therapeutin zu einer Behandlung mit duftendem Zitronenöl von Sizilien. (FH)

ADLER SPA RESORT DOLOMITI

Das Hotel in Gröden/Südtirol erreichen Sie über die Brenner Autobahn (A22). Von Norden über Innsbruck-Brenner-Klausen die Ausfahrt Klausen. Nächster Flughafen ist Innsbruck (120 Kilometer).

