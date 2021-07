Auszeichnung für youbu.de

Das Lernportal der Bundesfachschule des Parfümerie-Einzelhandels ist ab sofort preisgekrönt. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI) hat in Berlin die diesjährigen Comenius-EduMedia-Auszeichungen für digitale Bildungsmedien vergeben. Das Multi-Channel Lernportal youbu.de der Bundesfachschule des Parfümerie-Einzelhandels, Düsseldorf, wurde mit dem begehrten Comenius-EduMedia Siegel in der Kategorie „Berufliche, IT-, Kommunikations-und Medienbildung“ ausgezeichnet.

„Für die Bundesfachschule und unser youbu.de-Team um Elmar Keldenich ist das ein toller Erfolg! Über Monate feilten wir am Konzept. Das scheint sich gelohnt zu haben!“ freute sich Silvia Philipp, die Vorsitzende der Bundesfachschule des Parfümerie-Einzelhandels. „Letztlich haben wir ein Lernsystem entwickelt, das genau unseren Anforderungen entspricht und das Beste aus analoger und digitaler Welt in einem neuen Konzept zusammenführt.“

Freude auch bei Elmar Keldenich, Geschäftsführer der Bundesfachschule des Parfümerie-Einzelhandels e.V., der Corona als Innovationstreiber sieht. „In Folge der Corona-Pandemie waren Präsenzschulungen im Jahr 2020 kaum mehr durchzuführen. Gleichzeitig boten die üblichen elektronischen Formate weder das gewünschte Lern- und Lehrumfeld, noch ermöglichten sie die individuelle Förderung und Unterstützung einzelner Teilnehmer oder Gruppenarbeit.“ Daher entwickelte die Bundesfachschule das Konzept eines eigenen Multichannel-Lernsystems, das all diese Anforderungen erfüllt und einfach zu handhaben ist.

Einfach, intuitiv, analog und digital

Das Virtual Learning Center youbu.de unterstützt Live-Video Sessions, bietet Videos und Downloads und Online-Tests. Ein eigener Kurznachrichtendienst ermöglicht das Anlegen von Lern- und Arbeitsgruppen ebenso wie die nahtlose Integration analoger Medien. Dabei funktioniert es intuitiv, von jedem internetfähigen Gerät von A wie Apple bis W wie Windows, mit dem Handy genauso wie mit dem PC.

Mehr Infos: www.youbu.de

(großes Foto oben: Mohamed Hassan, Pixabay)