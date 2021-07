Was für eine Reise! Die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises organisiert 2024 eine ganz besondere Tour. 132 Tage (und Nächte) dauert die Weltreise – fast fünf Monate also. „Navigate the world“ ist das Motto. Es geht unter anderem nach Mittelamerika, an die Westküse der USA, nach Hawaii, Australien, Neuseeland, in den Nahen Osten und bis zu den Bermudas. 34.500 Seemeilen werden in dieser Zeit zurückgelegt. Und das alles an Bord der eleganten Seven Seas Mariner.

Diese Route nehmen die Gäste an Bord der Seven Seas Mariner.

Wer mitreisen möchte, kann ab dem 14. Juli 2021 buchen – und sollte nicht geizig sein. Die Preise beginnen bei 59.999 Euro pro Gast in einer Deluxe Veranda Suite. Wer die besonders luxuriöse Master-Suite haben möchte, legt mindestens 164.549 Euro pro Gast in einer der besonders luxuriösen Master Suiten. Neben einer Größe von 186 Quadratmetern bieten die Master Suiten der Seven Seas Mariner höchsten Komfort mit Palisander Möbeln, feinsten Stoffen, Kristalllüstern und einem persönlichen Butler. Darüber hinaus verfügen die großzügigen Suiten über zwei Schlafzimmer, zweieinhalb Badezimmer, ein großes Wohnzimmer und zwei private Balkone. Laut Veranstalter handelt es sich um die „umfangreichste Reise in der Geschichte der Kreuzfahrtlinie“.

Navigate the world: Die Weltreise auf dem Luxusschiff in Zahlen