The Alpina Gstaad hat in die Sommersaison eröffnet. Alpenluft, Wiesen und die Kraft der Berge sorgen für Sommerfrische und Erholung. Die nach eigenen Angaben Nummer 1 der nachhaltigen Hotels in der Schweiz präsentiert speziell entwickelte Verwöhn-Programme für die Stärkung von Körper und Geist – mit dem Gast-Yoga-Instruktor Ben Rakidzija und Experten für Gesundheit und Wohlbefinden. The Alpina Gstaad steht für verantwortungsbewussten und achtsamen Luxus, was auch das Sommerprogramm widerspiegelt. Umringt von Bergen und Wiesen ist die Luft in Gstaad besonders frisch. Man kann sie tagtäglich auf dem eigenen Balkon, der Hotelterrasse oder bei Outdoor-Aktivitäten geniessen – ein Ausflug ins nahegelegene Dorf kann mit einem kurzen Spaziergang verbunden werden. Im schweizweit einzigen Six Senses Spa finden Gäste Ruhe und Entspannung.

Zu den Specials, die Gäste erwartet, zählt das Programm Mountain Stress Release. Die Natur wirkt wie Medizin für den Körper, fördert die Konzentration und sorgt für Tiefenentspannung. Der Alltag im Homeoffice und die täglichen Herausforderungen der modernen Welt lassen den Körper spüren, wenn er eine Auszeit braucht. Das Rauschen eines Gewässers, das Rascheln der Blätter im Wald und die frische Bergluft haben nicht nur Einfluss auf den Blutdruck und die Psyche, sie bringen den Körper in Einklang mit der Natur und sorgen für geistige und seelische Stärke. Gäste können beim 5-Tages-Refugium neue Kraft tanken: Meditationen im Freien und kraftvolle Behandlungen – kombiniert mit der bezaubernden Landschaft des Saanenlands.

