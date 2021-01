Babor: KI-basierte Online-Hautanalyse

Selfie – Hautanalyse – Produktempfehlung. Neben Videochat und Online Beauty Party berät Babor mit einem innovativen Step, der kostenlosen, von einer künstlichen Intelligenz angetriebenen Online-Hautanalyse auch im Lockdown professionell, ganz individuell und sicher. Der Online-Beautyberater vereint die innovativen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz mit dem Babor Expertenwissen. Er ermittelt so in Echtzeit den persönlichen Hautzustand und stellt die optimale Skincare zusammen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Users. Hier geht’s zum digitalen Produktfinder: de.babor.com/advisor/service



Und so funktioniert‘s:



Babor nimmt Schönheit persönlich. Dafür folgende Punkte anklicken: Hauttyp, Pflegeziel, Geschlecht, Alter sowie Wohnort. Selfie-Time. Mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop ein Selfie machen. Ungeschminkt und ohne Filter – selbstverständlich achtet Babor auf die Privatsphäre und das Bild wird nicht dauerhaft gespeichert. Das Online-Tool ermittelt im Nu den durchschnittlichen Beauty Score von 0 bis 100 und misst 15 verschiedene Parameter wie Glätte, Falten, Rötungen, Hyperpigmentierung oder Hautstruktur. Hautprobleme werden direkt auf dem Foto bildlich gezeigt und mögliche Ursachen erklärt. Finally: Die persönliche Produktempfehlung entdecken und bei der Hautpflegeexpertin oder dem Hautpflegeexperten mit Lieferservice oder online bestellen.



Babor hat das Hautanalyse-Tool entwickelt, um die Pflege an den individuellen Hautanspruch anzupassen und so das ganze Schönheitspotential zu entfalten. Umwelteinflüsse und persönliche Lebensbedingungen ändern die Beschaffenheit der Haut. Daher wird empfohlen, die Analyse regelmäßig zu wiederholen.



Ask for more:



Von Babor können Beautistas mehr erwarten. Für weitere Infos zum Hautbild, zu den Produkten, Wirkstoffen und Anwendungen sind die Hautpflegeexperten des Vertrauens per Telefon, E-Mail oder Videochat erreichbar.



www.babor.de